Наша съседка е сред най-уязвимите страни в конфликта в Близкия изток

Гърция е особено уязвима от последиците от конфликта в Близкия изток, поради високата си зависимост от изкопаемите горива в енергийния си микс. Гъцките банки също са изправени пред нови предизвикателства поради геополитическите развития, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на оценки на рейтинговата агенция Scope Ratings.

Както отбелязва рейтинговата агенция, икономическите, фискалните и кредитните ефекти върху европейските страни ще зависят главно от продължителността и интензивността на конфликта - от това дали кризата ще се разпространи в по-широкия регион и от устойчивостта на отделните икономики.

В сценарий на кратък и относително ограничен конфликт се очаква макроикономическите и финансовите последици да бъдат управляеми за повечето страни, като централните банки и правителствата ще се справят с временния инфлационен натиск без значителни интервенции. ОЩЕ: Наша съседка може да отиде под френския „ядрен чадър“

Ако конфликтът в Близкия изток продължи по-дълго и се разшири

Ако обаче ситуацията се превърне в продължителен и по-широк регионален конфликт, последствията ще бъдат по-големи за държавите, пряко участващи във военни операции или географски близки до тях, за икономиките със значително излагане на глобалните вериги за доставки на енергия, особено тези, свързани с региона на Близкия изток, както и за държавите с ограничено фискално пространство за поемане на социалния и икономически натиск, който би причинила стагфлационна среда.

Според Scope, продължителната нестабилност в Близкия изток може да има значителни глобални последици. Всякакви продължителни прекъсвания на експортните съоръжения, енергийната инфраструктура или Ормузкия проток, съчетани с повишена регионална нестабилност, увеличават риска от негативен шок в доставките. Това може да доведе до по-високи цени на петрола и газа и следователно до потенциални икономически, фискални и дори политически последици на глобално ниво, предупреждава Камарата на представителите.

Цените на горивата в Европа

В този контекст Европа е най-уязвимият регион поради зависимостта си от вноса на изкопаеми горива, особено втечнен природен газ (LNG). Въпреки че Scope счита за малко вероятно европейските цени на природния газ (TTF) да се върнат към много високите нива от 2022 г., продължителен период на високи цени на енергията би могъл да има по-широки макроикономически последици за Европа и Гърция. ОЩЕ: Гърция обеща да пази небето ни

Гърция е особено уязвима от последиците от конфликта в Близкия изток, поради високата си зависимост от изкопаемите горива в енергийния си микс, оценява Scope Ratings, докато гръцките банки също са изправени пред нови предизвикателства поради геополитическите развития. Както отбелязва рейтинговата агенция, икономическите, фискалните и кредитните ефекти върху европейските страни ще зависят главно от продължителността и интензивността на конфликта, от това дали кризата ще се разпространи в по-широкия регион и от устойчивостта на отделните икономики. В сценарий на кратък и относително ограничен конфликт се очаква макроикономическите и финансовите последици да бъдат управляеми за повечето страни, като централните банки и правителствата ще се справят с временния инфлационен натиск без значителни интервенции. Ако обаче ситуацията се превърне в продължителен и по-широк регионален конфликт, последствията ще бъдат по-големи за държавите, пряко участващи във военни операции или географски близки до тях, за икономиките със значително излагане на глобалните вериги за доставки на енергия, особено тези, свързани с региона на Близкия изток, както и за държавите с ограничено фискално пространство за поемане на социалния и икономически натиск, който би причинила стагфлационна среда. Според Scope, продължителната нестабилност в Близкия изток може да има значителни глобални последици. Всякакви продължителни прекъсвания на експортните съоръжения, енергийната инфраструктура или Ормузкия проток, съчетани с повишена регионална нестабилност, увеличават риска от негативен шок в доставките. Това може да доведе до по-високи цени на петрола и газа и следователно до потенциални икономически, фискални и дори политически последици на глобално ниво, предупреждава Камарата на представителите. В този контекст Европа е най-уязвимият регион поради зависимостта си от вноса на изкопаеми горива, особено втечнен природен газ (LNG). Въпреки че Scope счита за малко вероятно европейските цени на природния газ (TTF) да се върнат към много високите нива от 2022 г., продължителен период на високи цени на енергията би могъл да има по-широки макроикономически последици за Европа и Гърция.