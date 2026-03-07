Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

07 март 2026, 20:48 часа 202 прочитания 0 коментара
Тръмп: Иран се извини на съседите си, защото го бием до дупка. Нов ирански удар в Дубай (ВИДЕО)

"Иран, който е бит до дупка, се извини и се предаде на своите съседи от Близкия изток и обеща, че повече няма да стреля по тях. Това обещание беше дадено само заради безмилостната атака на САЩ и Израел. Те се стремяха да завземат и управляват Близкия изток. Това е първият път, в който Иран губи от хиляди години насам от околните страни от Близкия изток". Това написа в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Думите на Тръмп обаче определено не отговарят на глаголните времена на действителността. Извинение от Иран има - но то е само от президента им Масуд Пезешкиан, който на всичкото отгоре казва, че го прави в лично качество. При това Пезешкиан уточнява, че сега Иран се управлява от временен съвет, в който той е само един от трима членове, а чак след това уточни, че съветът решил да няма повече атаки срещу съседи на Иран в Близкия изток, ако обаче и от тяхна територия няма атаки срещу Иран - ОЩЕ: Нов член на Временния съвет в Иран след смъртта на Али Хаменей

"Днес Иран ще бъде ударен много силно! Под сериозно обмисляне за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които не са били разглеждани за цел до този момент", закани се още Тръмп - Още: Христофор Караджов: Сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп

Отговор обаче му даде иранският външен министър Абас Арагчи: "Откритостта на президента Пезешкиан за деескалация в нашия регион – при условие че въздушното пространство, територията и водите на нашите съседи не се използват за атака срещу иранския народ – беше почти веднага унищожена от погрешното тълкуване на нашите способности, решителност и намерения от страна на президента Тръмп. Ако г-н Тръмп се стреми към ескалация, това е точно това, за което нашите мощни въоръжени сили отдавна са подготвени и това ще получи. Отговорността за всяко засилване на самозащитата на Иран ще бъде изцяло на администрацията на САЩ. Продължилата една седмица "злополука" на г-н Тръмп вече струва на американските военни 100 милиарда долара, в допълнение към живота на млади войници. Когато пазарите се отворят отново, тази цена ще се увеличи и ще бъде директно прехвърлена на обикновените американци чрез бензиностанциите".

И освен това - въпроси дали американците наистина искат тази война и твърдение, че това всъщност е войната на Израел, на Бенямин Нетаняху, а "Израел на първо място" значело "Америка на последно място".

Че САЩ продължават да използват територията на близкоизточни държави са организиране на атаки срещу Иран и че Иран отвръща най-вече с удари с дронове е видно от долните две видеа. А Саудитска Арабия съобщи за изстреляна балистична ракета срещу най-голямата си военна база "Принц Султан", но и че тя паднала в необитаема територия далеч от базата:

Междувременно, изданието "Амит Сегал" публикува информация, че Моджтаба Хаменей, вторият син на аятолах Али Хаменей и смятан за потенциален наследник, е бил ранен, но се смята, че все още е жив. Преди три дни излезе информация, че Моджтаба е избран за нов духовен лидер на Иран, но Техеран и досега не потвърждава.

Още: Тръмп: Ще убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран

Ивайло Ачев
