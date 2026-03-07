Тръмп: Иран се извини на съседите си, защото го бием до дупка. Нов ирански удар в Дубай (ВИДЕО)

"Иран, който е бит до дупка, се извини и се предаде на своите съседи от Близкия изток и обеща, че повече няма да стреля по тях. Това обещание беше дадено само заради безмилостната атака на САЩ и Израел. Те се стремяха да завземат и управляват Близкия изток. Това е първият път, в който Иран губи от хиляди години насам от околните страни от Близкия изток". Това написа в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Думите на Тръмп обаче определено не отговарят на глаголните времена на действителността. Извинение от Иран има - но то е само от президента им Масуд Пезешкиан, който на всичкото отгоре казва, че го прави в лично качество. При това Пезешкиан уточнява, че сега Иран се управлява от временен съвет, в който той е само един от трима членове, а чак след това уточни, че съветът решил да няма повече атаки срещу съседи на Иран в Близкия изток, ако обаче и от тяхна територия няма атаки срещу Иран - ОЩЕ: Нов член на Временния съвет в Иран след смъртта на Али Хаменей

BREAKING: Iranian President Masoud Pezeshkian:



Yesterday, the Temporary Leadership Council approved that there should be no more attacks on neighboring countries and no missile launches, unless an attack against Iran originates from those countries. pic.twitter.com/x51Az2py91 — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

"Днес Иран ще бъде ударен много силно! Под сериозно обмисляне за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които не са били разглеждани за цел до този момент", закани се още Тръмп - Още: Христофор Караджов: Сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп

Trump:



Iran, which is being beat to HELL, has apologized and surrendered to its Middle East neighbors, and promised that it will not shoot at them anymore.



This promise was only made because of the relentless U.S. and Israeli attack. They were looking to take over and rule the… pic.twitter.com/O55WOfY2jS — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Отговор обаче му даде иранският външен министър Абас Арагчи: "Откритостта на президента Пезешкиан за деескалация в нашия регион – при условие че въздушното пространство, територията и водите на нашите съседи не се използват за атака срещу иранския народ – беше почти веднага унищожена от погрешното тълкуване на нашите способности, решителност и намерения от страна на президента Тръмп. Ако г-н Тръмп се стреми към ескалация, това е точно това, за което нашите мощни въоръжени сили отдавна са подготвени и това ще получи. Отговорността за всяко засилване на самозащитата на Иран ще бъде изцяло на администрацията на САЩ. Продължилата една седмица "злополука" на г-н Тръмп вече струва на американските военни 100 милиарда долара, в допълнение към живота на млади войници. Когато пазарите се отворят отново, тази цена ще се увеличи и ще бъде директно прехвърлена на обикновените американци чрез бензиностанциите".

И освен това - въпроси дали американците наистина искат тази война и твърдение, че това всъщност е войната на Израел, на Бенямин Нетаняху, а "Израел на първо място" значело "Америка на последно място".

Iranian Foreign Minister Araghchi:



President Pezeshkian's openness to de-escalation within our region—provided that our neighbors’ airspace, territory, and waters are not used to attack the Iranian People—was almost immediately killed by President Trump's misinterpretation of… pic.twitter.com/WRDEvmV5xQ — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Че САЩ продължават да използват територията на близкоизточни държави са организиране на атаки срещу Иран и че Иран отвръща най-вече с удари с дронове е видно от долните две видеа. А Саудитска Арабия съобщи за изстреляна балистична ракета срещу най-голямата си военна база "Принц Султан", но и че тя паднала в необитаема територия далеч от базата:

Footage reportedly from Bahrain appears to show a U.S. HIMARS system launching tactical missiles toward Iran, likely the newer PrSM missiles (two launches from one vehicle). pic.twitter.com/jr54h6ZMds — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

An Iranian drone reportedly struck the 23 Marina tower in Dubai, UAE. pic.twitter.com/jtIJFAwpGI — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Междувременно, изданието "Амит Сегал" публикува информация, че Моджтаба Хаменей, вторият син на аятолах Али Хаменей и смятан за потенциален наследник, е бил ранен, но се смята, че все още е жив. Преди три дни излезе информация, че Моджтаба е избран за нов духовен лидер на Иран, но Техеран и досега не потвърждава.

