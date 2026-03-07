Лайфстайл:

Тези знаменитости са клонирани! 10 звезди, които и до днес са "храна" за конспиративните теории

07 март 2026, 20:49 часа 0 коментара
Тези знаменитости са клонирани! 10 звезди, които и до днес са "храна" за конспиративните теории

Конспиративните теории са обяснения за събития или ситуации, които ги приписват на тайни заговори на влиятелни групи, често отхвърляйки официалните версии в полза на скрити мотиви. Те процъфтяват благодарение на възприемани несъответствия, недоверие към институциите и човешкото желание за прости отговори на сложни реалности. Когато се отнасят за известни личности, тези теории често твърдят, че известен човек е починал (в резултат на инцидент, самоубийство или престъпление) и е бил заменен от дубльор, клонинг или двойник, за да се запази славата, печалбите или контролът.

Още: Изненада: Любима холивудска двойка с рядка обща поява след повече от 10 години (ВИДЕО)

"Доказателствата" обикновено включват промени във външния вид, гласа, поведението или стила – често обяснявани с остаряване, операции, колебания в теглото или грим – в комбинация с подбрани снимки, видеоклипове или "улики" в текстове на песни/арт творби. Според проучване, публикувано от Американската психологическа асоциация през 2023 г., "хората са склонни да вярват в конспиративни теории поради комбинация от личностни черти и мотивации, включително силно разчитане на интуицията си, чувство на антагонизъм и превъзходство спрямо другите и възприемане на заплахи в своето обкръжение", пише "The Hollywood Reporter".

10 знаменитости, за които се смята, че вече не са истински

Ето 10 исторически и съвременни примера за знаменитости, за които се твърди, че са "заменени":

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Човекът с желязната маска: Той е бил истински затворник, държан в строга тайна от около 1669 г. до смъртта си през 1703 г. по времето на Луи XIV. Писатели като Волтер и Александър Дюма подхранват митовете, че той е бил кралски близнак, а филмът с Леонардо ди Каприо от 1998 г. подхранва историята.

Още: Учен твърди, че е разрешил феномена на Бермудския триъгълник

Пол Маккартни: Първоначалната измислица "Пол е мъртъв" твърдеше, че басистът на The Beatles е загинал в автомобилна катастрофа през 1966 г. и е бил заменен от "Уилям Кембъл" или "Били Шиърс". "Уликите" включваха обратни послания в песните, бос Пол на "Аби Роуд" и текстове като "Погребах Пол". Това се разпространи чрез радиото и списанията, а Пол многократно го опровергава и дори се шегува с това десетилетия по-късно.

Елвис Пресли: Кралят на рокендрола "инсценира" смъртта си през 1977 г., за да избяга от славата. Мнозина твърдят, че той все още е жив и е станал пастор Боб Джойс, който проповядва в Арканзас.

Снимка: Getty Images

Мерилин Монро: Не е умряла от свръхдоза през 1962 г.; заменена е или смъртта ѝ е инсценирана поради връзки с Джон и Робърт Кенеди. Последната конспиративна теория твърди, че Монро е "убита" от правителството, защото е заплашвала да разкрие класифицирана информация за извънземни.

Майкъл Джексън: Конспиративната теория твърди, че Майкъл Джексън е инсценирал смъртта си през 2009 г., за да избяга от интензивния медиен интерес, финансовия натиск и стреса от планираните си концерти за завръщане "This Is It". Привържениците на теорията посочват предполагаеми наблюдения на Джексън след смъртта му и загадъчни послания във видеоклипове.

Още: Нещастен инцидент: Бритни Спиърс с първи думи след ареста

Бритни Спиърс: Различни версии твърдят, че е заменена след попечителството през 2007 г. чрез дийпфейкове и изкуствен интелект в танците в Instagram (несъответстващи татуировки, липса на долни зъби). Някои го свързват с фалшива автомобилна катастрофа през 1999 г.

Снимка: Getty Images

Бионсе: Една крайна конспиративна теория твърди, че Бионсе е била тайно заменена от своето алтер его Саша Фиърс, което предполага, че изпълнителката, която публиката вижда днес, е различна личност. Вярващите в конспирацията твърдят, че персонажът "е превзел" публичния ѝ образ.

Селена Гомес: Популярно TikTok видео твърди, че тя е починала след 2017 г. от лупус или трансплантация на бъбрек и е заменена от клонинг. Споменават се промени във външния вид, татуировките и непотвърдени снимки на Джефри Епстийн, които се разпространиха през последните месеци.

Още: 6 от най-големите световни конспирации за известни личности

Аврил Лавин: Любителите на конспирации твърдят, че тя е починала от самоубийство около 2003 г. след натиска от "Let Go" и е заменена от "Мелиса Вандела". Доказателствата включват промени в почерка, промени в разположението на бенките, еволюция в стила от момичешки към по-дръзък и предполагаеми подсъзнателни послания в "Under My Skin" като "Slipped Away".

Джим Кери: Появата му на наградите "Сезар" през февруари 2026 г. (с по-дълга тъмна коса, по-гладки черти на лицето и по-сдържано излъчване) поднови спекулациите, че е бил заменен след паузата си от 2015 до 2017 г. (след самоубийството на бившата му приятелка Катриона Уайт и съдебните дела), пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди знаменитости Известни личности Клониране двойници конспиративни теории
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес