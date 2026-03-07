Тези знаменитости са клонирани! 10 звезди, които и до днес са "храна" за конспиративните теории

Конспиративните теории са обяснения за събития или ситуации, които ги приписват на тайни заговори на влиятелни групи, често отхвърляйки официалните версии в полза на скрити мотиви. Те процъфтяват благодарение на възприемани несъответствия, недоверие към институциите и човешкото желание за прости отговори на сложни реалности. Когато се отнасят за известни личности, тези теории често твърдят, че известен човек е починал (в резултат на инцидент, самоубийство или престъпление) и е бил заменен от дубльор, клонинг или двойник, за да се запази славата, печалбите или контролът.

"Доказателствата" обикновено включват промени във външния вид, гласа, поведението или стила – често обяснявани с остаряване, операции, колебания в теглото или грим – в комбинация с подбрани снимки, видеоклипове или "улики" в текстове на песни/арт творби. Според проучване, публикувано от Американската психологическа асоциация през 2023 г., "хората са склонни да вярват в конспиративни теории поради комбинация от личностни черти и мотивации, включително силно разчитане на интуицията си, чувство на антагонизъм и превъзходство спрямо другите и възприемане на заплахи в своето обкръжение", пише "The Hollywood Reporter".

10 знаменитости, за които се смята, че вече не са истински

Ето 10 исторически и съвременни примера за знаменитости, за които се твърди, че са "заменени":

Снимка: Getty Images

Човекът с желязната маска: Той е бил истински затворник, държан в строга тайна от около 1669 г. до смъртта си през 1703 г. по времето на Луи XIV. Писатели като Волтер и Александър Дюма подхранват митовете, че той е бил кралски близнак, а филмът с Леонардо ди Каприо от 1998 г. подхранва историята.

Пол Маккартни: Първоначалната измислица "Пол е мъртъв" твърдеше, че басистът на The Beatles е загинал в автомобилна катастрофа през 1966 г. и е бил заменен от "Уилям Кембъл" или "Били Шиърс". "Уликите" включваха обратни послания в песните, бос Пол на "Аби Роуд" и текстове като "Погребах Пол". Това се разпространи чрез радиото и списанията, а Пол многократно го опровергава и дори се шегува с това десетилетия по-късно.

Елвис Пресли: Кралят на рокендрола "инсценира" смъртта си през 1977 г., за да избяга от славата. Мнозина твърдят, че той все още е жив и е станал пастор Боб Джойс, който проповядва в Арканзас.

Снимка: Getty Images

Мерилин Монро: Не е умряла от свръхдоза през 1962 г.; заменена е или смъртта ѝ е инсценирана поради връзки с Джон и Робърт Кенеди. Последната конспиративна теория твърди, че Монро е "убита" от правителството, защото е заплашвала да разкрие класифицирана информация за извънземни.

Майкъл Джексън: Конспиративната теория твърди, че Майкъл Джексън е инсценирал смъртта си през 2009 г., за да избяга от интензивния медиен интерес, финансовия натиск и стреса от планираните си концерти за завръщане "This Is It". Привържениците на теорията посочват предполагаеми наблюдения на Джексън след смъртта му и загадъчни послания във видеоклипове.

Бритни Спиърс: Различни версии твърдят, че е заменена след попечителството през 2007 г. чрез дийпфейкове и изкуствен интелект в танците в Instagram (несъответстващи татуировки, липса на долни зъби). Някои го свързват с фалшива автомобилна катастрофа през 1999 г.

Снимка: Getty Images

Бионсе: Една крайна конспиративна теория твърди, че Бионсе е била тайно заменена от своето алтер его Саша Фиърс, което предполага, че изпълнителката, която публиката вижда днес, е различна личност. Вярващите в конспирацията твърдят, че персонажът "е превзел" публичния ѝ образ.

Селена Гомес: Популярно TikTok видео твърди, че тя е починала след 2017 г. от лупус или трансплантация на бъбрек и е заменена от клонинг. Споменават се промени във външния вид, татуировките и непотвърдени снимки на Джефри Епстийн, които се разпространиха през последните месеци.

Аврил Лавин: Любителите на конспирации твърдят, че тя е починала от самоубийство около 2003 г. след натиска от "Let Go" и е заменена от "Мелиса Вандела". Доказателствата включват промени в почерка, промени в разположението на бенките, еволюция в стила от момичешки към по-дръзък и предполагаеми подсъзнателни послания в "Under My Skin" като "Slipped Away".

Джим Кери: Появата му на наградите "Сезар" през февруари 2026 г. (с по-дълга тъмна коса, по-гладки черти на лицето и по-сдържано излъчване) поднови спекулациите, че е бил заменен след паузата си от 2015 до 2017 г. (след самоубийството на бившата му приятелка Катриона Уайт и съдебните дела), пише "Marca".