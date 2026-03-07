Войната в Украйна:

Не си сплескал кашона преди да го изхвърли: Глобиха мъж със 150 евро

07 март 2026, 21:30 часа 255 прочитания 0 коментара
Жител на Солун беше глобен със 150 евро за хвърляне на картонена кутия в контейнер за рециклиране, без да я сплеска. По този начин той не е спазил правилата за чистота, прилагани от общините в цяла Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Наредбата в община Солун, в сила от 2024 г., гласи, че „минимизирането на обема чрез компресиране или други подходящи средства“ на отпадъците от опаковки е задължително, като нарушенията се налагат глоби от 150 евро.

Как го намериха?

Въпросът, който сигурно си задават всички, е как са разбрали, че именно конкретният човек е изхвърлил кашона си без да го сплеска. Стана ясно, че собственикът на кутията е идентифициран чрез етикет на ваучер, прикрепен към нея. ОЩЕ: НЕ ги хвърляйте: Ето как да използвате кашони в градината си

За търговците глобата е по-голяма

За търговски обекти и предприятия за обществено хранене глобата е 150 евро на артикул и се удвоява при повторни нарушения.

В Атина няма конкретна глоба за некомпресирани отпадъци, но се прилагат по-широки наказания за неправилно изхвърляне. Заместник-кметът Олга Дуру заяви, че инспекциите са се засилили.

През 2025 г. са наложени 3454 глоби на обща стойност 659 120 евро, пише още гръцкото издание.  ОЩЕ: Арестуваха двама овчари в Гърция: Причината ще ви изненада

