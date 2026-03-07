Млади с остарели възгледи: Мъжете от поколението Z смятат, че жените трябва да им се подчиняват

Глобално проучване показва, че младите мъже и момчета имат по-традиционни възгледи за ролите между половете от по-възрастните поколения. Почти една трета от мъжете и момчетата от поколение Z смятат, че съпругата трябва да се подчинява на съпруга си, според глобално допитване сред 23 000 души, което установява, че младите мъже (на възраст между 18 и 29 години) имат по-традиционни възгледи за ролите на половете в сравнение с по-старите поколения.

Традиционните норми за половете продължават да съществуват

Изследователи от компанията за пазарни проучвания Ipsos във Великобритания и Глобалния институт за женско лидерство към King’s Business School в Лондон са анкетирали мъже и жени от всички възрасти в 29 държави — включително САЩ, Великобритания, Бразилия и Индия. 33% от мъжете (около една трета) от поколение Z също казват, че съпругът трябва да има последната дума при важни решения, според данните от проучването.

Снимка: iStock

Проучването показва, че мъжете от поколение Z (родени 1997–2012) са два пъти по-склонни от мъжете, родени в периода 1946 - 1964 г. (бейби бумъри) да имат традиционни възгледи за вземането на решения в брака. Само 13% от мъжете в по-възрастната група са съгласни, че съпругата трябва винаги да се подчинява на съпруга си. Сред жените 18% от поколение Z и 6% от бейби бумърите са съгласни с това твърдение.

Хората и от двата пола в Индонезия (66%) и Малайзия (60%) са най-склонни да се съгласят с това твърдение, в сравнение с 23% в САЩ и 13% във Великобритания.

Снимка: iStock

Годишното изследване сред хора над 16 години, проведено от Ipsos и Глобалния институт за лидерство на жените към Кингс Колидж Лондон, разкрива рязка разлика във възгледите на различните поколения мъже относно ролите между половете:

Почти една четвърт (24%) от мъжете от поколение Z смятат, че жените не трябва да изглеждат твърде независими или самодостатъчни, в сравнение с 12% от мъжете бейби бумъри.

Отношението към сексуалните норми също се различава силно между поколенията – 21% от мъжете от поколение Z смятат, че "истинската жена" никога не трябва да инициира сексуален контакт, в сравнение със само 7% от мъжете бейби бумъри.

Повече от половината (59%) от мъжете от поколение Z казват, че от мъжете се очаква да правят твърде много в подкрепа на равенството, в сравнение с 45% от бейби бумърите. При жените тези дялове са съответно 41% и 30%.

Мъжете от поколението Z също по-често от други групи поддържат идеята, че жените "не трябва да изглеждат прекалено независими или самодостатъчни". В същото време обаче 41% от младите мъже смятат, че жените с успешна кариера са по-привлекателни за мъжете.

Снимка: iStock

Проф. Хиджун Чънг, директор на Глобалния институт за лидерство на жените и ръководител на изследването, заявява, че има и окуражаващи признаци, че подкрепата за равенството между половете остава силна, например в подкрепата за повече жени в управлението.

Но когато има сравними данни, те показват, че възгледите стават по-традиционни. През 2019 г. 42% от хората по света са казали, че правата на жените са стигнали достатъчно далеч в тяхната страна, докато сега този дял е 52%.

"Мисля, че има много натрупано недоволство и много страх от това мъжете да не загубят социалните си позиции", каза Чънг. "И има вакуум, който се запълва с реторика и гласове, опитващи се да настроят младите мъже срещу равенството между половете, срещу младите жени и срещу мигрантите."

Снимка: iStock

Тази тревожна двойственост, според главния изпълнителен директор на Ipsos Кели Бийвър, "отваря важен диалог за това как се променят нормите за половете, като подчертава сложното взаимодействие между модерността и традицията и ни подтиква да се задълбочим в културните, социалните и икономическите фактори, които влияят върху тези убеждения."

А тези проблемни убеждения не се ограничават само до подчинението на жените и сексуалната им зависимост.

Данните от проучването показват, че мъжете от поколението Z също поставят към себе си изключително строги изисквания.

30% от мъжете от поколение Z смятат, че мъжете не трябва да казват "Обичам те" на приятелите си, в сравнение с 20% от мъжете бейби бумъри и 21% от жените от поколение Z.

21% от мъжете от поколение Z вярват, че мъжете, които участват активно в грижата за децата, са по-малко мъжествени от тези, които не го правят – в сравнение с 8% от мъжете бейби бумъри и 14% от жените от поколение Z.

И двата пола смятат, че жените имат повече избор в сферата на срещите и връзките (22%), ролите в домакинството (24%) и дрехите, които могат да носят (34%), докато се смята, че мъжете имат повече избор по отношение на хобитата (18%) и професиите (39%).

В световен мащаб изненадващо голям брой хора от всички възрастови групи признават, че вярват в равенството между половете - особено в рамките на дома - но въпреки това се чувстват принудени да се придържат към по-стереотипните норми на своите култури и държави.

Снимка: iStock

Джулия Гилард, председател на Глобалния институт за лидерство на жените и бивш министър-председател на Австралия, каза, че резултатите са обезпокоителни. "Не само че много мъже от поколение Z поставят ограничаващи очаквания към жените, но те също така затварят самите себе си в рамките на рестриктивни полови норми", каза тя. Гилард подчертава колко важно е да се стремим към "свят с равенство между половете", в който всички ще са печеливши.

Ръководителят на изследването проф. Хиджун Чънг се надява скоро да настъпи промяна. "Дълбоко тревожно е да виждаме как традиционните норми за половете продължават да съществуват и днес, а още по-притеснително е, че много хора изглежда се чувстват притиснати от социални очаквания, които всъщност не отразяват това, в което повечето от нас вярват", казва професорът, според изследването.

Чънг определя проучването като първа важна стъпка към промяна.

"Нашият доклад цели да разсее тези погрешни представи и да покаже какво всъщност вярваме като общество: че нормите за половете наистина се променят и все повече хора искат по-равнопоставен и по-гъвкав подход към ролите на мъжете и жените."

Снимка: iStock

"Данните ни показват поразителна разлика между личните убеждения на хората, които са много по-прогресивни, и това, което те си представят, че обществото очаква от тях", допълва Чънг. "Тази разлика е особено силно изразена при мъжете от поколението Z, които не само изглежда усещат силен натиск да се съобразяват с твърди представи за мъжественост, но в някои случаи изглежда очакват и жените да се върнат към по-традиционни роли."

Източници: The Guardian, New York Post

