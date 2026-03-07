Сухопътна помощ срещу Иран: Кюрдите не вярват на САЩ. Близкият изток търси Украйна за помощ (ВИДЕО)

Кюрдите в Ирак се опитват да останат неутрални във войната с Иран, съпротивлявайки се на натиска както от Техеран, така и от кюрдите в Иран, които искат да започнат атаки от иракска територия срещу иранския режим. Кюрдите в Ирак имат опасения в няколко направления, пише в свой материал Axios.
На първо място - те нямат защита срещу иранските дронове "Шахед". "200 дрона "Шахед" биха могли да причинят много щети тук. Нямаме системи за противовъздушна отбрана", казва кюрдски източник.
На второ място - кюрдите в Ирак питат какви всъщност са целите на САЩ за Иран. Ще сменят ли режима или само ще сменят изпълнителите, но не и формата на управление? А смяна на режима в Иран без сухопътна операция е малко вероятно, смятат иракските кюрди.
На този фон, The Washington Post публикува секретни американски разузнавателни данни, че дори с по-мащабна американска военна операция режимът в Иран много трудно ще бъде свален. Американското разузнаване изтъква, че в Иран има фрагментирана опозиция и тя не може да поеме властови контрол. Експерти казват, че управляващата система на Иран е изградена, за да оцелява при кризи и да устоява на външен натиск, и в момента има малко признаци за масова опозиция и бунтове срещу режима вътре в Иран.
На трето място - кюрдските лидери също се страхуват, че ще бъдат изоставени от САЩ, ако войната приключи. "Имаме проблеми с доверието от миналото и не искаме да се намесваме. Кой ще ни защити, ако иранският режим оцелее след това", казва кюрдският източник на Axios.
Засега от тяхна територия кюрдите в Ирак не позволяват на иранските кюрдски милиции да започват атаки срещу Иран - Още: Иран потвърди опит за кюрдски пробив през западната граница, заговори за "тежки загуби"
Бомбардирай безогледно
CNN публикува обширен материал на база сателитни данни от американските и израелските бомбардировки в Иран. Да, те унищожават ирански военни обекти, но и районите около тях, а там има болници, училища, въобще - гражданска инфраструктура. Показателно е например какво стана с международното летище "Мехрабад" в Техеран:
Говорителка на иранската изпълнителна власт увери, че въпреки това няма проблеми с доставките на основни хранителни продукти като брашно, има и достатъчно лекарства, нямало и недостиг на горива. Колко това е вярно обаче е друг въпрос - вече се появиха оценки, че до няколко месеца в Иран може да настъпи сериозен глад - Още: Тръмп: Иран се извини на съседите си, защото го бием до дупка. Нов ирански удар в Дубай (ВИДЕО)
Близкият изток търси помощ от Украйна срещу Иран
Financial Times съобщи, че няколко държави от Близкия изток вече са поискали и поръчват украински дронове-прехващачи, за да се справят с иранските далекобойни дронове, най-вече "Шахед". Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар и Кувейт са подали заявки - ОАЕ за 5000 дрона, Катар - за 2000 дрона, като основен доставчик вероятно ще е украинската TAF Industries, която освен широка гама дронове за военни цели разработва и системи за електронно заглушаване. Освен това, Кувейт също е проявил интерес към закупуването на дронове-прехващачи от Украйна.
Друга украинска компания, която представлява интерес за близкоизточните държави в борбата им срещу "Шахед"-ите, е SkyFall, според Reuters. Нейният дрон-прехващач P1-SUN струва около 1000 долара и е свалил над 1500 "Шахед"-и за четири месеца. Компанията може да произвежда по 50 000 на месец и дори да ги управлява дистанционно от Украйна. На този фон, Euronews съобщи, че за 4 месеца Украйна е използвала само 700 ракети-прехващачи за ПВО системата Patriot, докато близкоизточните държави използваха 800 за 3 дни.
