Смачкайте няколко сухи листа и ги поставете върху радиатора и вижте какво ще се случи

Когато въздухът в дома стане неприятен, естествената ароматерапия освежава и релаксира.

Вместо ароматни пръчици и свещи, използвайте сухи дафинови листа и градински чай.

С удължаването на вечерите и понижаването на температурите, все по-често се обръщаме към ароматни пръчици и свещи, за да създадем приятна атмосфера у дома и да подобрим настроението си. Това обаче не е най-доброто решение, защото тези продукти отделят и вредни вещества и могат да раздразнят очите или дихателните пътища в дългосрочен план.

Научете брилянтен трик за приятен, ароматен мирис в дома ви и по-добро усещане за благополучие.

През есента настроението на много хора се понижава поради липсата на слънчева светлина и прекарването на повече време на закрито. Дъждовното и студеното време също означават, че проветряваме домовете си по-рядко и за по-кратко време, което допринася за развитието на неприятни миризми. Междувременно научни изследвания показват, че ароматерапията има положителен ефект върху психичното здраве и може да направи чудеса за нашето благополучие. Вместо да използвате скъпи и нездравословни ароматни свещи или освежители за въздух, си струва да изберете естествени методи.

Ако искате домът ви да ухае приятно и нежно, изберете екологично чисти продукти за дома. По време на отоплителния сезон радиаторите са естествен източник както на топлина, така и на мирис. Просто смачкайте няколко дафинови листа и ги поставете в платнена торбичка с шепа сушен градински чай .

Можете също така да напръскате торбичката с малко от любимото си етерично масло. Поставете цялата торбичка върху радиатора и ароматната миризма скоро ще обхване цялата къща.

Защо си струва да се използва естествена ароматерапия?

За разлика от освежителите за въздух или ароматните свещи, натуралните продукти не излъчват интензивна и дразнеща миризма, която може да стане задушаваща и да причини главоболие с течение на времето.

Дафиновият лист обаче е напълно безопасен и съдържа ценни етерични масла и биоактивни вещества. Научни изследвания показват, че вдишването му подобрява настроението, намалява стреса и психическото напрежение и дори стимулира когнитивните функции, като памет и концентрация.

Ароматът на сушена лавандула има подобен ефект , така че можете да го използвате взаимозаменяемо, за да се насладите на уникалния му аромат у дома.