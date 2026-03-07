Колко големи любови има човек в живота си

От Шекспир до съвременните романтични комедии, идеята за една-единствена, предопределена любов, която трае вечно, е дълбоко вкоренена в нашата култура. Но мащабно проучване на престижния институт „Кинси“ разкрива, че реалността е значително по-различна.

Митът за „единствения“ трябва да бъде заменен с по-реалистичната идея за „двамата“. Проучване сред повече от десет хиляди души установи, че мнозинството се влюбват страстно средно само два пъти в живота си.

Колко често наистина се влюбваме?

Това проучване, публикувано в научното списание Interpersona, е първото, което определя количествено честотата на едно от най-интензивните човешки преживявания в голяма извадка. Изследователите са анкетирали 10 036 необвързани хора в Съединените щати на възраст от 18 до 99 години, задавайки им простия въпрос: „Колко пъти в живота си сте били страстно влюбени?“

Резултатите показват, че участниците са изпитвали чувството средно 2,05 пъти. Данните разкриват и голямо разнообразие от индивидуални преживявания. Най-голямата част, около 30 процента от анкетираните, казват, че са се влюбвали два пъти. Почти 28 процента са го изпитвали веднъж, докато значителният брой от 14 процента никога не са изпитвали страстна любов. От друга страна, 17 процента са се влюбвали три пъти, а 11 процента са имали късмета да изпитат емоцията четири или повече пъти.

Сблъсъкът на романтичните идеали и реалността

Страстната любов, както я определят психолозите, е онова интензивно, всеобхватно чувство на обсебващи мисли за партньор и силен копнеж. Това е чувството за „пеперуди в стомаха“, което обикновено избледнява след няколко месеца или години и преминава в по-спокойна, партньорска любов, характеризираща се с интимност и обвързаност.

Именно разликата между кинематографичните изображения на вечната страст и истинския, епизодичен характер на това чувство създава нереалистични очаквания, което се потвърждава от факта, че цели 73 процента от необвързаните смятат, че медиите налагат недостижими стандарти във връзките.

„Хората говорят за влюбването през цялото време, но това е първото проучване, което всъщност задава въпроса колко пъти се случва това в живота. За повечето хора страстната любов се оказва нещо, което се случва само няколко пъти в живота“, обясни д-р Аманда Геселман, учен от Института „Кинси“ и водещ автор на изследването.

Ролята на възрастта и пола

Проучването също така установи малки, но значителни разлики между демографските групи. Както се очакваше, по-възрастните участници съобщиха за малко повече романтични преживявания, логично следствие от по-дългия живот и повече възможности за среща с партньори. Това също така предполага, че страстната любов не е запазена само за младите хора, а може да се появи и в по-късна възраст.

Интересното е, че мъжете съобщават за малко повече преживявания на страстна любов от жените, но тази разлика е налице само сред хетеросексуалните респонденти. Сред хомосексуалните, лесбийските и бисексуалните участници не е имало полови разлики в броя на влюбванията.

Изследователите подчертават, че всички разлики са били малки, което потвърждава тезата, че страстната любов е универсално човешко преживяване, което надхвърля пола, възрастта и сексуалната ориентация.