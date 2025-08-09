Зодиите, на които пълнолунието на 9 август ще донесе истинско пробуждане

Събота, 9 август, когато се падна последото пълнолуние за това лято, ще бъде повратна точка за четири зодии. Според хороскопа, на този ден Луната е в съвпад с Плутон, така че емоциите са засилени и скритите неща излизат на повърхността. Ето кои ще трябва да премине през важни трансформации и промени.

Рак

Транзитът на Луната ще ви помогне да разрушите стените, които са ви спъвали досега. Ще откриете истината, която ще ви донесе облекчение и нови възможности. Напускането на зоната ви на комфорт ще ви донесе нови обещаващи шансове.

Везни

На този ден ще бъдете принудени да изразите това, което дълго време сте крили. Натрупаните емоции ще излязат наяве. Чувството за напрежение ще ви принуди да кажете истината и най-накрая да се освободите от бремето. Може да не е лесно, но резултатът ще бъде вътрешна яснота и обновление.

Пълнолуние на 9 август 2025: Какво ще ни донесе

Стрелец

Денят ще донесе емоционално предизвикателство, което в началото ще изглежда болезнено. Но именно този тласък ще се превърне в началото на личностното израстване. Отдавна знаеш, че нещо трябва да се промени и най-накрая можеш да си го признаеш. Осъзнаването на собствената ви истина ще ви освободи и ще се превърне в двигател за нови постижения.

Козирог

На 9 август ще разберете, че е време за големи промени. За вас започва нова ера, която ще ви помогне да промените кариерата и взаимоотношенията си. Ще откриете истината, за която отдавна сте подозирали. Може би не сте били готови да приемете реалността. Тази истина ще ви отвори нови възможности.

Пълнолунието на 9 август ще бъде съдбоносно за тези зодии

Обща прогноза за 9 август: какво трябва да се направи

Хороскопът за 9 август обещава емоционално зареден ден. Пълнолунието ще засили вътрешните преживявания, ще изостри интуицията и ще извади на повърхността скрити чувства - страхове, оплаквания, стари мечти и др.

Астролозите съветват да се изправите пред истината, за да се опитате да разберете себе си и да продължите напред. Важно е да слушате вътрешния си глас и да не сдържате емоциите си. Бъдете честни със себе си и със света.

Освен това, пълнолунието на 9 август ще бъде във Водолей под контрола на Уран (покровител на иновациите и висшия интелект), който е влязъл в Близнаци. Именно това прави енергията на събитието уникална, абсолютно нова, символизираща своеобразен проблясък на психическо пробуждане, неочаквани идеи, промени в мисленето и комуникациите.

Пълнолуние на 9 август: Какво трябва и не трябва да се прави