Пълнолуние на 9 август: Какво трябва и не трябва да се прави

Последното лятно пълнолуние ще се случи на 9 август 2025 г. в 10:55 ч. Но енергиите на пълнолунието ще се усетят както в деня преди това, така и в деня след това. Луната ще стане пълна на 17 градуса втв Водолей и това символизира началото на нова ера. Смята се, че влиянието на пълнолунието се усеща три дни преди и три дни след него. Но като цяло енергията на пълнолунието задава тона за целия период на намаляващата луна (до новолунието в Дева на 23 август).

Когато Луната е пълна във Водолей, Слънцето винаги е в противоположна посока - в Лъв. Тоест, през този период зодиакалната ос Лъв - Водолей е активна. Лъв от една страна характеризира позицията на "аз", а от друга - Водолей, характеризирайки екипа. Следователно, оста може да се нарече и като "индивидуалност - екип". Подобно противопоставяне на обществото може да провокира конфликт между личните желания и социалните очаквания.

Пълнолуние във Водолей на 9 август 2025 г. - прогноза за всички зодии

Какво можете да правите по време на пълнолунието през август 2025 г.

Това пълнолуние е подходящо да направите следното:

освободете се от ментални модели и ограничаващи вярвания;

освободете се от всичко, което пречи на свободата на изразяване - можете да напишете манифест за бъдещето за това какъв човек искате да бъдете;

подредете мислите си и изхвърлете старото, можете да запишете мислите си на хартия или в бележки на телефона си, дори и да ви се струват странни - това ще постави началото на нов път.

Мощно пълнолуние на 9 август носи пълен обрат в живота на тези зодии

Пълнолунието във Водолей на 9 август ще настъпи по време на периода на ретрограден Меркурий. Затова е особено благоприятно да се върнете към стари проекти, да ги преразгледаме от нов ъгъл, като по този начин ще повишите тяхната ефективност. Това е особено благоприятно за сферата на технологиите, комуникациите, дизайна и образованието.

По време на пълнолунието трябва да избягвате провокирането на конфликти. Бъдете категорични, особено в отношенията с приятели и хора със сходни интереси. Избягвайте да се противопоставяте на колектива.

Пълнолунието във Водолей е портал към бъдещето, но в него можете да влезете само с чисто сърце и отворен ум. Важно е да не бързате с действията, а първо да разберете кое е важно за вас, да го обосновете по някакъв логичен начин и да не се страхувате да експериментирате.

Пълнолуние на 9 август 2025: Какво ще ни донесе