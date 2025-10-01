Лунен календар за подстригване през октомври 2025: Кой ден е най-добре да изберете

Лунен календар за подстригване за октомври 2025 г.: Благоприятни и неблагоприятни дни

Кога е най-подходящото време за подстригване на косата през октомври 2025 г.?

Астролозите съветват да изберете датата на посещението си при фризьора въз основа на фазите на луната. Подходящият ден за подстригване на косата може да повлияе не само на външния ви вид, но и на вътрешното ви състояние, жизнената енергия и благополучието.

Кога е най-подходящото време за подстригване на косата през октомври 2025 г.?

Нека разгледаме фазите на луната и тяхното влияние върху състоянието и растежа на косата през октомври 2025 година:

Нарастващата луна (1–6 октомври) е идеалното време за подстригване и боядисване. Косата се регенерира бързо, расте гъста и силна. Боядисването ще бъде трайно, а цветовете – ярки. Този период насърчава положителни промени в живота. Това е подходящ момент да планирате промяна в цвета и прическата на косата. Ако се чувствате в застой, външната промяна през този период ще ви даде мощен енергичен тласък и желание за движение напред.

Лунен календар за подстригване през септември 2025: Най-добрите дни за привличане на пари и възстановяване на косата

Пълнолуние (7 октомври) не е най-подходящият ден за експерименти с прическата. Подстригването може да направи косата ви непокорна, а боядисването ѝ може да бъде нестабилно. По-добре е да се съсредоточите върху грижата за косата и нейното възстановяване.

Намаляващата луна (8–20 октомври) е оптималното време за тези, които искат да поддържат прическата си във форма за дълго време. Растежът на косата се забавя, но тя става по-силна. Тъмните нюанси са подходящи за боядисване.

Новолуние (21 октомври) е ден, в който е по-добре да се избягват подстригвания и боядисване. Косата се нуждае от почивка и нежна грижа у дома.

5 признака, че е време да се подстрижете: един от тях е здравословен проблем

Нарастващата луна (22–31 октомври) е благоприятен период за актуализиране на прическата и експериментиране с цвят. Подстригването ще укрепи косата ви, ще ускори растежа ѝ, а оцветяването ще бъде наситено и дълготрайно.

Лунен календар за подстригване за октомври 2025 г.: Благоприятни и неблагоприятни дни

Според лунния календар за октомври 2025 година благоприятни дни за подстригване са следните дати: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октомври.

Дните, в които не се препоръчва подстригване и посещение на фризьор, според лунния календар за октомври 2025 година, са: 7, 12, 21 октомври.

Придържането към тези дати при планиране на посещение при фризьора може да помогне за постигане на дълготраен ефект не само от боядисването, но и от процедурите и за укрепване косата.

Прочетете също: Кои са най-честите грешки при подстрижка на дълга коса?