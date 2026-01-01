Спорт:

Прогноза за времето - 2 януари 2026 г. (петък)

01 януари 2026, 20:47 часа 115 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 2 януари 2026 г. (петък)

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

През нощта ще е предимно ясно, а утре - предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, малко по-ниски в котловините на Югозападна България.

Максималните температури ще са между 5° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 3°, максимална - около 5°.

Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес