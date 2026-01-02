2 януари в историята: Свирепи сражения за освобождаването на София. Открито е първото взаимно училище

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

2 януари 1835 г.: В Габрово е открито първото взаимно училище

На 2 януари 1835 година в Габрово е открито първото взаимно училище по инициатива на Васил Априлов, както и на други влиятелни търговски фамилии от града. Търновският митрополит Иларион Критски предлага Неофит Бозвели за пръв учител. За целта Неофит Бозвели предварително е изпратен във Влашко, за да се научи да преподава по техния метод - не само учителят, но и по-напредналите ученици обучават останалите деца.

Отварянето на първото взаимно училище е нов етап от развитието на просветното движение у нас. Взаимните училища са със светски характер.

В първото взаимно училище обучението се осъществява на български език по взаимоучителния метод с помощта на по-напредналите ученици. Обучението във взаимното училище е 2 години като през това време се изучава граматика, нравоучение, хигиена, естествознание, география, история, аритметика и вероучение. Целта на образователния процес е да подготви учениците за реалния живот. Местното население поема изцяло издръжката на училището.

През 1840 г. първото взаимно училище в Габрово е трансформирано в класно училище. Повишено е в ранг на средно учебно заведение в периода 1874-1875 г. По-голямата част от неговите ученици и учители участват в Априлското въстание през 1876 г. и това е причината то да бъде затворено от османската власт.

Училището започва да функционира отново след Освобождението. През 1889 г. е преименувано на "Априловска гимназия" в знак на признателност към делото на Васил Априлов.

2 януари 1878 г.: Руските части водят ожесточени сражения с турците преди откриването на пътя към София

След превземането на Плевен в хода на Руско-турската война (1877-1878 г.) целта на руската армия е превземането на София и след това на Пловдив, което ще отвори пътя към Одрин. На 2 януари командваните от ген. Отон Раух руски части достигат до с. Горни Богров. В условията на мразовита зима руските части правят кратка почивка, след което преминават р. Искър и започват ожесточени сражения с турските части за моста при с. Враждебна. Привечер турците подпалват моста и се оттеглят към София. Целта им е преди да предадат града, да го опожарят и разрушат напълно, но не успяват заради бързата реакция на руските части и заради чуждестранните консули, които отказват да напуснат града. На 4 януари София е освободена.

Още важни събития в историята на България на 2 януари

На 2 януари 1884 година излиза първият брой на вестник „Търновска конституция", издаван от Либералната партия.

В периода 2-4 януари 1941 г. по време на Втората световна война се провеждат срещи на премиера Богдан Филов с Хитлер в Оберзалцбург и с Рибентроп в Залцбург. По време на тези срещи е прието присъединяване на България към Тристранния пакт.

В периода от 2 до 9 януари 1905 г. се провежда конгрес на Скопски революционен окръг при с. Княжево, Кратовско. По време на този конгрес е избран окръжен комитет, чийто председател е Дамян Груев.

От 2 до 4 януари 1903 г. в Солун се провежда конгрес на ВМОРО, чийто председател е Иван Гарванов. По време на конгреса е взето решение за вдигане на повсеместно въстание, известно още като Илинденско-Преображенското въстание. Целта на това въстание е освобождението на българското население в Македония и Одринска Тракия - областите, които са предадени на Османската империя след Берлинския договор.

