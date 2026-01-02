Войната в Украйна:

"Където и когато пожелаят": Мадуро е отворен за преговори със САЩ и Тръмп

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че е отворен за преговори със САЩ относно трафика на наркотици и петрола, след седмици на ескалираща кампания за натиск срещу правителството му, пише BBC. В интервю за венецуелската държавна телевизия Мадуро заяви, че е готов за диалог със САЩ „където и когато пожелаят“. Освен трафика на наркотици, Мадуро заяви, че е отворен за разговори и за петрола и миграцията.

„Какво търсят? Ясно е, че се стремят да се наложат чрез заплахи, сплашване и сила“, каза Николас Мадуро пред обществения канал VTV в интервю, излъчено в четвъртък, 1 януари , добавяйки, че е време двете държави „да започнат да говорят сериозно, с конкретни данни“, допълва le Monde.

Венецуела е готова за американски инвестиции

"Ако САЩ искат венецуелски петрол - Венецуела е готова за американски инвестиции, като например с американската петролна компания Chevron, когато пожелаят, където пожелаят и както пожелаят“, каза той.

Chevron е единствената голяма петролна компания, която изнася венецуелски суров петрол за Съединените щати. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, пише още френското издание.  

„В Съединените щати трябва да знаят, че ако искат споразумения за икономическо развитие, тук във Венецуела ние също ги искаме!“ , настоя Мадуро, уточнявайки, че не е водил втори телефонен разговор – след този, който се проведе през ноември – с президента Тръмп.

За какво не смее да говори

Той също така избегна въпрос относно твърденията на президента Доналд Тръмп, че САЩ са атакували докинг център във Венецуела, което според съобщенията е било извършено от ЦРУ. BBC се свърза с Белия дом за коментар.

В понеделник Тръмп заяви, че САЩ са извършили удар по „докова зона“, свързана с предполагаеми венецуелски наркокораби, причинявайки „голяма експлозия“. ОЩЕ: Заради "агресия на САЩ": Венецуела поиска извънреден Съвет за сигурност на ООН

Експлозията е причинена от удар с дрон, извършен от ЦРУ, според CNN и New York Times, които цитират източници, близки до въпроса. Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде първата известна операция на САЩ във Венецуела.

Но Мадуро беше неуловим в интервюто. На въпроса дали може да потвърди или отрече нападението, Мадуро каза, че „това може да е нещо, за което ще говорим след няколко дни“.

Американските атаки в Тихия океан

Американските сили през последните три месеца атакуват кораби, за които подозират, че пренасят контрабанда на наркотици през Карибите и източната част на Тихия океан.

Общо са извършени над 30 удара по плавателни съдове като част от „войната срещу наркотиците“ на администрацията на Тръмп , като над 110 души са убити, откакто САЩ извършиха първата си атака срещу лодка в международни води на 2 септември.

Последната атака е станала в сряда, когато две лодки, за които се твърди, че превозват наркотици, са били ударени, при което са загинали петима души на борда, според американските военни. ОЩЕ: Тръмп препоръча на Мадуро да се оттегли

