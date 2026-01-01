6 храни, които не е нужно да съхранявате в хладилника след празниците

Празничното готвене е свързано с позната сезонна загадка: Къде точно трябва да се побере всичко? Между нарязаните шунки, мезета, бисквитки, разядки и други, пространството в хладилника изчезва бързо. Особено след празниците, когато всеки от нас е затрупан с останали изкушения, на които трудно успява да намери място. Използвайте хладилника за това, което наистина трябва да се охлади и дръжте всичко, което е затворено и издръжливо, докато не ви потрябва, навън. Малко планиране прави всичко различно – и ви предпазва от препълнен хладилник, където нещата се смачкват или губят.

Сладка и желета

Оставете бурканите със сладко, предназначени за вашите празнични сирена, затворени на стайна температура. В момента, в който бъдат отворени, те изискват охлаждане, затова отваряйте само това, от което се нуждаете.

Бира и вино

Вашият хладилник не трябва да служи и като винарска изба. Съхранявайте бирата, виното и шампанското на стайна температура. Има достатъчно бързи и ефективни методи за охлаждане на напитки за кратък период от време, така че ще имате достатъчно време да реагирате.

Нарове

Целите нарове остават пресни на стайна температура до една седмица. Ако имате нужда от наровете за салати или гарнитури, изчакайте да нарежете и почистите плодовете до деня, в който ще ги използвате за най-ярък вкус и най-сочна текстура, както и да ги държите извън хладилника!

Краставици

Целите, ненарязани краставици са напълно устойчиви на стайна температура до 3 дни. Запазете чекмеджето за по-бързоразвалящи се продукти, като например останала руска салата.

Зимна тиква

Дребни, дебелокожи зимни тикви са предназначени за съхранение навън. Те са най-щастливи на хладно и тъмно място, като например на плота ви, в мазето или в килера - за разлика от техните нежни летни тикви, които изискват охлаждане.

Бисквитки и печива

Повечето бисквитки и печива нямат нужда от охлаждане - всъщност точно това може да ги изсуши. Тортите с глазура от маслен крем могат да престоят една нощ, ако са добре покрити. Но всички други печива, включително сиропирани десерти, могат да издържат навън до 3 дни.