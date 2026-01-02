Кейт Уинслет: Ще разкарам смартфона си

Кейт Уинслет "сериозно обмисля" да се отърве от смартфона си тази година. 50-годишната актриса сериозно обмисля да се откаже от своя iPhone и да го замени с устройство от старото поколение, за да спре да прекарва толкова много време пред екрана. Това тя сподели в поредно свое лично откровение, след като разкри за сексуалните си колебания в тийнейджърска възраст.

Още: Мъчително е: Кейт Уинслет обясни защо не гледа филми с участието си

"Имам iPhone, все още се боря с факта, че имам такъв и обмислям много сериозно да се отърва от него през новата година. Но дори и аз – а аз нямам социални мрежи – се хващам да прекарвам прекалено много време в скролване на тази страница с новини, знаете ли, защо все още играя Wordscapes? Защо? Не искам да се взирам в тези неща, изобщо не ги искам", каза тя на Фирн Котън в подкаста "Happy Place".

Едното от най-щастливите ѝ места

Снимка: Getty Images

Носителката на "Оскар" разкри, че едно от щастливите ѝ места е "разходката през заснежена гора", водейки дълбоки разговори с любимите си хора, като съпруга си Едуард "Нед" Абел Смит и трите си деца. Кейт Уинслет обясни, че "тишината, мълчанието и красотата на това" ѝ напомнят за времето преди "тази дигитална ера, когато нещата бяха по-прости и животът беше по-спокоен".

"Има нещо в разходките на открито, което е много специално за мен и ме прави щастлива, и няма значение какво е времето, но за предпочитане е да е студено. О, това е рай", сподели тя.

Още: Кейт Уинслет: Натъжава ме, че младите жени нямат представа какво е истинската красота

Акрисата е майка на 25-годишната актриса Миа Трепълтън, 22-годишния актьор и сценарист Джо Андерс и 12-годишния Беър, който е от брака ѝ със Смит, припомня БГНЕС.