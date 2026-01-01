2025 г.: В Нигерия са се родили повече деца, отколкото в цяла Европа. Азия остава световен център на раждаемостта

Точните данни за броя на ражданията през изминалата 2025 година все още не са събрани, но стъпвайки върху прогнозните данни на ООН, приложението Voronoi показа визуалиация, която в обобщен вид представя картината в световен мащаб възможно най-пълно и близко до реалността на база натрупаната статистика досега. Какво показват графиките?

През 2025 г. прогнозите от края на 2024 г. са били за около 132 милиона раждания, повечето от които в Азия и Африка. През изминалата година раждаемостта в световен мащаб отново е останала силно концентрирана в малък брой държави. Само на територията на Нигерия прогнозите сочат, че са се родили повече деца през годината, отколкото във всички европейски държави взети заедно, показват данните на ООН, взети от Our World in Data.

Кои по-конкретно са районите, на които се дължи глобалният ръст на населението? Азия остава световен център на раждаемостта с най-голям дял от ражданията в световен мащаб.

Азия

Индия води с голяма разлика, като там прогнозите са били за над 23 милиона раждания през 2025 г. Следва Китай с около 8,7 милиона раждания, въпреки десетилетията на намаляваща раждаемост, Пакистан с около 6,9 милиона раждания, Индонезия и Бангладеш.

Африка

Ако обърнем поглед към Африка, там се откроява Нигерия, която се нарежда на трето място в света с около 7,6 милиона раждания - повече от цяла Европа взета заедно (на Стария континент прогнозите са били за около 6,3 милиона). Няколко други африкански държави също са на челни позиции - Демократична република Конго, Етиопия, Танзания, Египет. Само в Конго са родени около 4,6 милиона деца, което е повече отколкото в САЩ.

Европа и Източна Азия

За разлика от тях Европа и Източна Азия са изправени пред демографски срив със застаряващо население и ниски нива на фертилност.

Германия, Обединеното кралство, Франция и Италия регистрират по-малко от 750 000 раждания годишно. За Япония също прогнозите са за по-малко от 750 000 раждания през 2025 г., което отразява дългогодишния ѝ демографски спад.

Тези модели пораждат опасения относно растежа на работната сила и дългосрочната икономическа устойчивост в много от развитите икономики.

Топ 15 на държавите с най-много раждания през 2025 г. според прогнозите

1. Индия - 23 073 268

2. Китай - 8 709 352

3. Нигерия - 7 640 590

4. Пакистан - 6 909 545

5. Демократична република Конго - 4 559 718

6. Индонезия - 4 440 838

7. Етиопия - 4 176 742

8. САЩ - 3 663 798

9. Бангладеш - 3 441 259

10. Бразилия - 2 528 724

11. Египет - 2 450 027

12. Танзания - 2 419 272

13. Мексико - 2 003 673

14. Филипини - 1 845 745

15. Уганда - 1 734 565

Общо за света - 132 307 997