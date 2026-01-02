Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

На 2 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Пламен и Пламена, Гopан, Гopица и производните им. На втори януари Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър, папа Римски. Той е заемал папския престол от 314 до 335 година. Този празник народът нарича Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри. След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, св. Силвестър блажено починал в Господа. Светите му мощи почиват в построената от него гробница върху катакомбата "Св. Прискила" и неговата гробница е една от най-старите гробници на "Вечния град".

Честит имен ден! Твоят имен ден е специален, носи началото на годината - по същия начин си специален и ти! Празнувай името си с гордост, щастие, неповторимост и много любов!

Честит имен ден! Нека твоят имен ден и Новата 2026 година ти донесат здраве, любов, устрем и вдъхновение! Чакат те нови дела и покорени върхове!

Нека твоят празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

