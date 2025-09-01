Лунен календар за подстригване през септември 2025: Най-добрите дни за привличане на пари и възстановяване на косата

Кога е най-подходящото време за боядисване на косата през септември 2025 г.

Кои дни са благоприятни и неблагоприятни за подстригване през септември 2025 г.

Изборът на подходящ ден за подстригване на косата може не само да осигури красива прическа, но и да допринесе за финансово благополучие и повишено самочувствие. Ето кои са най-подходящите дни за подстригване през септември 2025 година, ако искате да привлечете пари и да подпомогнете възстановяването на косата.

Ето кои са фазите на луната през септември 2025 г. и какво е тяхното значение:

Нарастваща Луна: 1–6 септември и 22–30 септември;

Пълнолуние: 7 септември;

Намаляваща луна: 8–20 септември;

Новолуние: 21 септември;

По време на нарастващата луна косата бързо се възстановява и дори прическата да не е перфектна, това няма да е проблем. По време на намаляващата луна си струва да планирате по-дългосрочни промени - например подстригване, което ще помогне за забавяне на растежа на косата.

Най-благоприятните дни за подстригване през септември: 2-5, 11, 13, 17-19, 22-23, 25. Дни, в които е по-добре да се въздържате от смяна на прическата, са 1, 7-9, 15-16, 24, 26, 29.

Кога е най-добре да се подстрижете, за да привлечете пари?За привличане на финансов успех, най-благоприятните дни за подстригване през септември са 2-ри, 5-ти, 13-14-ти, 21-ви и 22-25-ти.

Кога да подстрижете косата си за подобряване на нейното здраве и състояние? За да подобрите здравето на косата си, изберете прическа в тези септемврийски дни: 2–4, 12–14, 19, 21–23 и 28. Редовното подстригване през този благоприятен период ще ви помогне да направите косата си по-гъста, по-силна и ще ѝ придаде добре поддържан, лъскав вид.

Най-благоприятните дни за боядисване на коса през септември: 5, 11, 13, 17–20, 22–23, 25, 30 — цветът ще бъде ярък и ще издържи по-дълго.

Дни, когато е по-добре да се избягват експерименти с нюанси в цвета на косата, са: 1-2, 8-9, 24, 26-27 - боядисването през този период може да не оправдае очакванията.

Кога да правите къдрене и стилизиране на косата си? Идеалните дни за оформяне на косата чрез къдрене или друг вид стилизиране през септември са 10–11, 13, 17–19 и 22. По това време косата е лесна за оформяне, а прическата ще запази безупречния си вид за дълго време.

