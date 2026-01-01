Първият отбор, който ще иде пеша до стадиона, на който ще гостува

Едни от най-големите дербита в света са базирани на битката за даден град. В дните на тези дербита няма значение какви сте си – приятели, роднини, съпрузи, любовници. Щом двата отбора играят, вие сте врагове. Но за жалост някои съперници губят възможността да се срещат често по една или друга причина. Такава е ситуацията и с дербито на френската столица Париж между ПСЖ и Париж ФК.

44 метра делят стадионите на двата отбора

Последният мач в Лига 1, тогава Дивизия 1, между Париж ФК и ПСЖ се провежда през 1978 г. това както може да засили съперничеството, така може и да го убие. Е, сега „сините“ отново са в елитното ниво на френския футбол и ще гледаме столично дерби. И то ще бъде много интересно по още един показател. Париж ФК може да иде до стадиона на ПСЖ пеша. Домът на „сините“ Стад Жан-Буен е само на 44 метра от Парк де Пренс.

Рекорд за най-близки стадиони

Така те поставят рекорда за два най-близки стадиона. Парижките отбори правят стадионите на Дънди Юнайтед и Дънди ФК да изглеждат все едно са на светлинни години един от друг. А всъщност ги делят само 183 метра. Естествено, има градски съперници като Рома и Лацио или Милан и Интер, които делят един стадион, но е наистина впечатляващо колко близо са Парк де Пренс и Стад Жан-Буен. Париж ФК гостува на ПСЖ още тази неделя, на 4 януари.

