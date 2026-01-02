Рафинерия след рафинерия: Украйна започва годината с "петролни фойерверки" в Русия (ВИДЕА)

Самарска област на Русия беше атакувана от дронове в нощта на петък, 2 януари, пише украинската агенция УНИАН, като медията предполага, че вероятно целта са били нефтопреработвателни заводи в град Новокуйбишевск. Телеграм каналът Exilenova+ предположи, че атакуващи дронове са били насочени към две нефтопреработвателни заводи – Новокуйбишевски и Куйбишевски. Серия от експлозии са разтърсили града, последвани от пожар в един от районите. Местните жители са чули повече от 10 мощни експлозии, пишат и руските медии.

Рафинерия след рафинерия

Ръководителят на Центъра за изследване на професиите, Петър Андрюшченко, също съобщи за щетите по нефтопреработвателна фабрика в Самарска област.

„През нощта беше атакувана петролна рафинерия. Втората петролна рафинерия през първите 24 часа на годината. Добра тенденция“, написа той.

Припомянме, че в първия ден на новата година Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по нефтопреработвателния завод „Илски“ в Краснодарски край. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна е регистрирано попадение, последвано от пожар в съоръжението.

Нефтопреработвателният завод „Алметьевская“ в руската република Татарстан също е пострадал от пожар.

Свалените дронове от Русия

Руското министерство на отбраната обяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 20 дрона над Самарска област през нощта. Като цяло руското министерство твърди, че е неутрализирало 66 дрона през нощта.

Твърди се, че още 8 безпилотни летателни апарата са свалени над територията на Воронежска област, 8 над Саратовска област, 7 над Московска област, 6 над Рязанска област, 6 над Ростовска област, 3 над Тулска област, 2 над Белгородска област, по 1 над Курска област, Калужка област, 1 над Пензенска област и Тамбовска област. ОЩЕ: Украйна продължава ударите по руски рафинерии (ВИДЕА)