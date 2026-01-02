Феноменалната година на Кристиано, в която имаше по-малко загуби, отколкото спечелени трофеи

Една от най-силните години на Кристиано Роналдо във футбола бе 2016-та, когато португалецът завърши годината с повече трофеи, отколкото загуби. През цялата кампания Роналдо участва в само три поражения на клубно и на национално ниво, докато в същото време спечели четири отличия. Той триумфира в Шампионска лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство с Реал Мадрид, както и на Европейското първенство по футбол с Португалия.

Тази уникална статистика не бе случайна за португалеца, тъй като по това време той се намираше в пика на кариерата си. Именно през 2016-та Роналдо спечели "Златната топка", като защити това отличие и през 2017-та. В периода 2013 - 2017 португалската звезда спечели общо четири пъти "Златната топка", като пропусна да спечели наградата единствено през 2015-та, когато номер 1 бе неговият голям конкурент Лионел Меси.

Ако разгледаме по-детайлно представянето на Роналдо в този период, ще видим, че той има 51 гола и 15 асистенции в 48 мача през сезон 2015/16, като статистиката включва мачове от Шампионска лига и Ла Лига. През следващата кампания 2016/17 пък Роналдо вкара 42 гола и даде 12 асистенции в 46 мача във всички турнири за Реал. Трябва да се припомни, че през календарната 2013-та Роналдо отбеляза 59 гола за Реал Мадрид - рекорд, изравнен от Килиан Мбапе.