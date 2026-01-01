Най-важните новини за деня, 1 януари

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 януари.

Еврото е тук: Какво трябва да знаем

България въведе еврото от днес (1 януари 2026 г.) и стана 21-вата държава членка на ЕС, която се присъединява към еврозоната. Безспорно това е събитието на годината за страната ни, при това не само във финансов и икономически аспект. След няколко отлагания, през 2025 г. България най-после получи зелена светлина от Европейската комисия (EK) и Европейската централна банка (ЕЦБ) да приеме общата европейска валута.

Еврото вместо лева: Как България стигна до еврозоната

От днес България е пълноправен член на еврозоната и въвежда еврото като официална валута. Двойното обращение - и на лев, и на евро, ще продължи през целия месец януари като плащанията в брой ще се приемат и в двете валути. Банкоматите обаче ще изплащат само евро. В търговските обекти рестото ще трябва да се връща изцяло в евро, освен при липса на наличност.

Честита Нова година - кръстопътна и решителна

Скъпи приятели на Actualno.com, новата 2026 г. е тук. И ще бъде интересна. За всяка следваща година казваме така - че ще е особено важна, особено напрегната, особено трудна. Тази обаче наистина ще е кръстопътна.

И ЦРУ опроверга лъжата на Кремъл за украинска атака срещу резиденцията му

Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) опроверга твърденията на диктатора Владимир Путин, че Украйна е атакувала с дронове неговата резиденция в северната част на Русия.

12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток

В средата на юни 2025 г. Израел започна внезапна и мащабна въздушна кампания от удари дълбоко в Иран, насочени срещу ядрени и военни съоръжения, висши командири и ядрени учени. Целта на операция "Изгряващият лъв" на израелските сили, дала началото на 12-дневната война (13-24 юни), бе да се спре Техеран по пътя към разработването на ядрено оръжие - нещо, което Ислямската република винаги е отричала.