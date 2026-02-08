България не плаща по договора с "Боташ", фактурите се трупат: Бивш енергиен министър за замитаните проблеми под килима

България не извършва плащания по договора между Булгаргаз и турската компания "Боташ", заяви пред БНР бившият министър на енергетиката Александър Николов. По думите му фактурите по този договор "дори не се осчетоводяват", а още през 2024 г. е било потвърдено, че плащания не се извършват. Според Николов проблемът умишлено се "замита под килима", за да бъде оставен като тежест за следващите управления. Още: Борисов се пита защо прокуратурата не разследва договора с “Боташ“

"Боташ" в сегашния си вид не може да работи

Снимка: БГНЕС

Николов подчерта, че договорът с "Боташ" в сегашния си вид "не може да работи" и не изключи възможност за реално предоговаряне, без "симулативни срещи и изказвания".

Той отбеляза, че Турция е помогнала на България в трудни моменти за енергийната система, включително след началото на войната в Украйна, но постави въпроса дали "Булгаргаз" продава природен газ на загуба, за да поддържа изкуствено ниски цени под себестойността на придобиване.

Бившият енергиен министър посочи още, че изключително ниското доверие в институциите, включително в КЕВР, обяснява липсата на масови жалби за сметките за ток.

Според него възложените от регулатора проверки са логични и вероятно ще покажат, че няма изкривяване в частта "цена".

Николов добави, че България е сред най-големите вносители на електроенергия на глава от населението в ЕС, а реализацията на 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй е перспектива за след около 10 години. "Енергийният сектор умишлено се държи на тъмно - ако се изсветли, ще лъснат доста неприятни неща", заключи той.

