"Стрелбата е била вътре в кемпера": Полицията с първи подробности за откритите тела над Враца

„Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог у нас. Открити са три простреляни тела в автомобил. Те са свързани със случая „Петрохан“, в момента колеги от ГДНП и от ОД - МВР Враца извършват оперативни действия“. Това съобщи на извънреден брифинг във Врачанския балкан директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

Още: Трагедията "Петрохан": Откриха мъртви издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца

Припомняме, че днес трагедията край бившата хижа „Петрохан“ се пренесе край връх „Околчица“ и лобното място на Христо Ботев. На 3 км по-надолу в посока Враца, в близост до водопада Скакля тази сутрин бе открит кемпер с три тела в него – на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишното дете Александър Макулев.

Още: Последните часове преди трагедията на Петрохан: Камерите разкриват подробности

„Лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас лица, стрелбата е била вътре в превозното средство, без да е установена стрелба отвън“ каза Захари Васков. „Продължаваме да работим по всички версии. Абсолютно по всички версии се работи, като не се изключва нито една от тях, продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта“, каза още той.

"Няма данни за външна стрелба към кемпера"

„Непосредствено след Петрохан издирвателни действия на колегите доведоха да това, че кемперът се е насочил към този балкан, но в голям периметър. Проверяваха се пещерни ниши, пещери, скрити пространства, не сме спирали да търсим кемпера“, обяви още главен комисар Захари Васков. Той добави, че предстои да бъде установено кога са извършени убийствата в кемпера.

Още: Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

„Към момента няма данни за външна стрелба към кемпера. Издирваме още свидетели, които да бъдат разпитани допълнително. Те са ясни, тепърва ще бъдат разпитани, но няма да давам повече подробности“, добави директорът на ГДНП. Той отказа да коментира подробности около хижата в Петрохан, както и за намерения кемпер в Балкана.

Още: Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

На брифинга бе и директорът на ОД МВР – Враца старши комисар Красимир Йончев. По думите му сигналът за открития кемпер е подаден около 9:20 часа от лице, което е имало кошара в района. „Не мога да коментирам нищо от престъплението, установено е мястото, запазено е, колегите работят. Мястото е трудно проходимо, коя прокуратура ще работи по случая, тепърва ще се решава“, обясни той, като отказа да влиза в детайли относно състоянието, в което е открит кемперът.