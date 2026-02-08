Какъв ден само! Саръбоюков счупи 32-годишен рекорд и стана №1 във вечната ранглиста на България

Големият български талант в леката атлетика Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд на страната ни в скока на дължина! Той записа резултат от 8.39 метра в зала на турнира от Световния атлетически тур категория “сребро” в Метц (Франция). По този начин европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 задмина постижението на Ивайло Младенов от 8.30 м, записано през 1994 година в Атина.

Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд на страната ни в скока на дължина

Освен това 21-годишният Саръбоюков излезе на първо място във вечната ранглиста на България в зала и на открито, тъй като постижението му е по-добро и от рекорда на Младенов на открито - 8.33 м от 1995 г. На самия турнир във Франция българинът се класира на втора позиция. Матия Фурлани също постигна 8.39 м, но имаше по-добър по сила втори резултат - 8.38 м срещу 8.37 м за Божидар Саръбоюков. Трети финишира Кери Маклауд от Ямайка със 7.90 м.

ОЩЕ: 21-годишен спринтьор влезе в топ 4 на вечната българска ранглиста!

🇧🇬🇧🇬🇧🇬Фантастичен резултат и нов национален рекорд на Божидар Саръбоюков в скока на дължина на турнира в Метц, Франция на 8 февруари!🚀🚀🚀 Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Sunday, February 8, 2026

Родният представител започна състезанието със 7.94 метра. Във втория си опит се приземи на 8.15 м. При следващото си излизане записа 8.13 м. В четвъртия опит Саръбоюков направи поправка на националния рекорд на 8.37 м, но това не бе всичко. Петият скок на младока показа резултат от 8.39 м на таблото. При последното си излизане Божидар записа 8.24 м.

Успехът идва в същия ден, в който Тервел Замфиров донесе медал на България от Зимни олимпийски игри чрез фотофиниш след 20-годишно чакане (подробности четете в линка).