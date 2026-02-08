"Бронзовият" герой на България: Този медал ми коства изпита по микробиология! Отложих го за втория семестър

Бронзовият медалист от Игрите в Милано и Кортина Тервел Замфиров даде интервю пред колегите от Българската национална телевизия, след като спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом. 20-годишният състезател разкри, че заради планетарния форум не се е явил на изпит по микробиология, който отложил за следващия семестър от учебната година. Замфиров подчерта тежкия път до отличието, за което е работил цял живот.

"Чувството е като да не бъдеш олимпийски медалист, просто е малко по-хубаво. Изключително съм щастлив. Много се радвам, че имах възможността да стана трети на първата ми Олимпиада, на 20 години. Чувствам се благословен", заяви Замфиров след награждаването в интервю за БНТ.

"Като дете винаги съм гледал на големите спортисти като на пример. Винаги съм се учел от тях. За мен Олимпиадата е нещо много магическо и специално. Като съм част от нея, я изживявам по различен начин. Чувствам се сякаш съм си свършил работата", допълни 20-годишният състезател.

"Този успех ми коства факта, че не успях да се явя на изпита ми по микробиология в университета. Отложих го за втория семестър. Коства ми и години тренировки. Стъпих на ски, когато бях на една година, влязох в залата по джудо на пет години. Оттогава не съм изпускал тренировка. Цял живот се работи за нещо такова. Винаги съм бил воден от удоволствието, което изпитвам по пътя, а не от крайната цел", добави той.

