Оставката на Румен Радев:

След удар от моторист: 7-годишно дете е в тежко състояние, транспортират го с хеликоптер в Пловдив

08 февруари 2026, 18:37 часа 312 прочитания 0 коментара
След удар от моторист: 7-годишно дете е в тежко състояние, транспортират го с хеликоптер в Пловдив

18-годишен моторист удари дете в ямболското село Воденичане. Около 15 часа днес младежът губи контрол над превозното средство, напуска платното за движение и удря 7-годишното дете, което стои на тротоара. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, но няма категория за управление на мотор. Детето е прието в тежко състояние и с множество травми в МБАЛ- Ямбол.

Още: Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и то ще бъде транспортирано в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив с медицински хеликоптер.

Още: Тежко пострадал турист е евакуиран от Родопите с медицински хеликоптер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
дете Ямбол катастрофа медицински хеликоптер пострадало дете моторист
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес