След удар от моторист: 7-годишно дете е в тежко състояние, транспортират го с хеликоптер в Пловдив

18-годишен моторист удари дете в ямболското село Воденичане. Около 15 часа днес младежът губи контрол над превозното средство, напуска платното за движение и удря 7-годишното дете, което стои на тротоара. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, но няма категория за управление на мотор. Детето е прието в тежко състояние и с множество травми в МБАЛ- Ямбол.

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и то ще бъде транспортирано в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив с медицински хеликоптер.

