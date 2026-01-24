На кого прилича вашето бебе? Специалист разкрива подробности за чертите на лицето на бебето

Външният вид на бебето е сложна смесица от наследени гени и от двамата родители, влияещи върху черти като цвят на очите, коса и структура на лицето. Докато генетиката осигурява плана, фините фактори на околната среда по време на бременност и раждане също могат да оформят чертите. Фокусирайте се върху здравето и развитието на бебето, а не върху непосредствените прилики, тъй като външният вид се развива с времето.

6 неща, които можете да наследите само от баща си

Всеки нов родител чува един и същ въпрос отново и отново: „На кого прилича бебето?“ С очите на майката, с носа на бащата или с усмивката на баба и дядо? Докато семействата с радост обсъждат тези прилики, има истинска наука зад това как се формира лицето на бебето.

Според експерти и скорошни изследвания, отговорът не е еднозначен - всъщност външният вид на бебето се оформя от сложна комбинация от наследени гени и фини влияния, които идват от бременността и раждането.

Както гинеколозите (като д-р Амбрийн С, която използва потребителското име „healthify_women“ в Instagram с над 550 000 последователи) често обясняват – и науката потвърждава – лицето и чертите на бебето са уникална смесица, а не копие на някой от родителите.

Хайде да разопаковаме.

Гени: Основният план

Всяко дете наследява половината от своята ДНК от всеки родител. Тази генетична смес влияе върху широк спектър от физически черти - от цвета на очите, текстурата на косата и тена на кожата до структурата на лицевите кости и усмивката.

Цвят на очите и косата: Тези черти зависят от комбинации от множество гени. Дори и двамата родители да имат тъмни очи или коса, могат да се появят по-светли тонове или неочаквани нюанси, ако се предадат рецесивни гени.

Какво е по-важно от „външния вид“

Безгрижните моменти, докато обсъждаме „на кого прилича бебето“, са приемливи. Но често характеристики като подути клепачи, странна форма на главата или кожни петна са временни. Важно е да запомните, че дори ако бебето не прилича на мама или татко веднага при раждането, външният вид може да се промени с месеци, тъй като гените продължават да се изразяват – косата може да потъмнее, очите могат да променят цвета си, структурата на лицето може да се промени с времето.

Въпреки това е жизненоважно да се съсредоточите върху здравето на бебето, състоянието на кожата, растежа и рефлексите му през първите дни или седмици, вместо да сравнявате външния му вид.