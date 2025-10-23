Не пропускайте! Какво трябва и какво не трябва да правите на Архангелова задушница

Архангеловата задушница е последната и една от най-важните задушници за годината. Това е ден, в който хората се събират, за да запалят свещ, да се помолят за душите на починалите и да проявят милосърдие чрез добри дела.

През 2025 година задушница се отбелязва на следните дати:

съботата преди Великия пост, срещу Месни заговезни, наричана Месопусна задушница – 22 февруари ;

; съботата преди Петдесетница, наричана Черешова задушница – 7 юни ;

; съботата преди Архангеловден, наричана Архангелова задушница – 1 ноември.

Още: Всяка зодия има свое растение – открийте кое е вашето

Архангелова задушница – последната за годината

Последната за годината задушница е Архангеловата задушница. Тя се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, през 2025 година тя се пада на 1 ноември. Архангелова задушница е една от най-големите задушници.

В храмовете се отслужва обща панихида за починалите и се отправят молитви за упокой на душите им. На този ден във всеки православен храм се отслужва Литургия за упокой и Обща панихида за починалите, молим се за душата на мъртвите и палим свещ.

Подобно на другите дни отредени за помен на починалите, се посещава гробът на починалият ни близък, където се прекадява с тамян, пали се свещ, полагат се цветя, а на близките се раздава храна за помен.

Още: Преместваме стрелките на часовника: Печелим час сън, но на каква цена?

Какво символизират подавките на задушница

Подавките на Задушница са израз на нашата молитва и спомен за починалите. При поднасянето им, ние изразяваме желание Бог да ги прости, да упокои техните души. Самата храна не е основната цел, а молитвата за покойните.

Тези раздавки имат благотворителен характер и се правят с цел да помогнем на нуждаещите се и да си припомним нашите покойни близки. Обикновено се поднасят варено жито, хляб, вино, плодове, дребни сладки или бонбони. Житото и виното имат символично значение - житото представлява бъдещото възкресение, а виното символизира животворната сила на Христос.

Освен на нашите близки, даваме подавки и на другите, които посещават гробовете на покойните си. Така и те могат да се помолят и да изразят своето уважение.

Още: Смяната на часа наближава: Това може да доведе до дефицит на важен витамин

За съжаление, някои хора, поради незнание или суеверие, придават на подавките друг смисъл, вярвайки, че те са за самия покойник. Покойниците не се нуждаят от храна или питие в отвъдния свят, а нашите молитви са тези, които могат да помогнат на техните души.

Заедно с молитвите, когато споменаваме нашите роднини и близки, е важно да проявим милосърдие като извършваме добри дела. Така изразяваме милост, която Господ винаги очаква от нас: да помагаме на болни, страдащи или нуждаещи се, да раздаваме дрехи на бедните, да даряваме средства или други неща, които са необходими на Църквата. Когато казваме "Бог да прости нашите покойници" (и споменем техните имена), ние призоваваме и онзи, който ги приема, също да се помоли за тях.

Какви дейности трябва да избягваме на задушница

Разрешено ли е да работим по време на задушница?

Още: Здраве и щастие: 9 навика на хората, които живеят по-дълго и по-добре

Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на посудата след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.

Позволено ли е да се пере на задушница?

Не се препоръчва ръчното пране, защото ще се използва време, което е отделено за молитви. Но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.

Може ли да се чисти на задушница?

Още: Само шепа хора имат тази кръвна група – знаете ли коя е тя?

Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден.

Позволено ли да се къпем на задушница?

Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта на починалите.

Още: Смяната на времето наближава – 6 хитри начина да я преживеете без умора