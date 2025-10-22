Войната в Украйна:

Преместваме стрелките на часовника: Печелим час сън, но на каква цена?

22 октомври 2025, 13:13 часа 0 коментара
Преместваме стрелките на часовника: Печелим час сън, но на каква цена?

Съдържание:

Въпреки че преминаването към зимно часово време ни позволява да спечелим един час сън, което е доста осезаемо, то не е без последици за организма и понякога са необходими няколко дни, за да свикнем с него, в зависимост от индивидуалната чувствителност. През есента на 2025 година ще преместим стрелките на часовниците с един час назад на 26 октомври (от 4:00 часа става 3:00 часа).

Последици върху тялото

Ефектите от лятното часово време върху тялото – независимо от сезона – са резултат от изместването на нашия вътрешен биологичен часовник, който е свикнал с много специфичен ритъм. Тялото ни е естествено регулирано към така наречения нощен ритъм, който се основава на 24-часови цикли, състоящи се от дневна и нощна фаза.

По време на тези цикли тялото отделя множество хормони в зависимост от времето на деня и светлината, включително мелатонин и кортизол, които участват в регулирането на нашия биологичен часовник. Първият се произвежда през деня, в резултат на излагането ни на естествена светлина, след което се секретира привечер, за да улесни съня. Вторият, от друга страна, се секретира през деня, за да ни държи будни, и спада през нощта.

Промяната към стандартно часово време ни позволява да спечелим един час сън и да се приближим до лятното часово време, което ни прави много по-способни за справяне, отколкото промяната към лятното часово време. Но за някои – особено за ранобудните – адаптацията не е толкова проста.

Очаквайте промяната на времето

За да разберете по-добре промяната към зимно часово време, може да е полезно да приемете няколко правила в дните преди нея.

Ранобудните хора, например, може да устоят на зова на завивката в петък вечер, в опит да останат будни малко по-дълго от обикновено. Като леко изместят времето си за лягане, те автоматично ще изместят и часа си на събуждане, което ще им попречи да станат призори на следващия ден.

Специалистите препоръчва също така да се разхождате или да се излагате на колкото е възможно повече дневна светлина през седмицата преди промяната на часовото време: естествената светлина нулира биологичния часовник и това следователно помага на тялото да се справи с промяната на часовото време при по-добри условия.

При бебета и малки деца

За бебета и малки деца, които са по-чувствителни към промяната на времето от възрастните, е препоръчително да планирате предварително няколко дни. Започвайки от срядата преди промяната на времето, можете да отлагате времето за лягане, събуждането и храненето с 15 минути всеки ден. Преходът ще бъде по-плавен и малките деца ще се върнат към новото време до понеделник.

Бързо се адаптирайте към промяната на времето

За да се адаптирате към зимното часово време възможно най-бързо, трябва незабавно да превключите на новото време. За целта трябва да сверите всички часовници, ръчни часовници и домакински уреди на новото време в събота вечер, за да можете да се приспособите към него до неделя.

Обядът и вечерята трябва да се консумират в обичайното време, а не по-рано, тъй като може да е изкушаващо. Ако се чувствате гладни, малка закуска може да ви помогне да изчакате. Трябва също така да се опитате да не си лягате по-рано от обикновено в неделя вечер, дори това да означава да се преборите с лека умора.

През зимата светлината може да липсва, което да засилва стреса, мрака и умората. Важно е да се възползваме максимално от естествената светлина – дори и да е сива и дъждовна – за да нулираме биологичния си часовник и да насърчим производството на мелатонин, който след това ще се секретира привечер.

В случай на особено мрачно време, може да се окаже спасение да инвестирате в лампа за светлинна терапия за ежедневни сеанси, тъй като тези устройства симулират слънчевите лъчи и имат същия ефект върху хормоналните ни секрети и настроението ни. Препоръчително е обаче предварително да се консултирате с Вашия лекар и офталмолог, тъй като има определени противопоказания за използването на тези лампи.

