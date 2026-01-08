Не само сол и пясък: С какво да поръсите пред дома си и в градинските пътеки против заледяване през зимата

С падането на температурите тротоарите и стълбищата се покриват с лед, което ги прави хлъзгави. Съществуват две основни групи съединения против заледяване въз основа на техния произход: естествени и химически. Първите включват пясък, сол, гранитни парчета, пепел и специална индустриална сол. Вторите включват химически реактиви, но те обикновено се използват в промишлеността за премахване на лед от големи площи. Ето кои са най-добрите варианти за нанасяне на противоплъзгащо покритие върху алеята и градинските пътеки през зимата.

С какво да поръсите пред дома си в градинските пътеки, за да избегнете заледяването?

Пясък и сол. Това е най-популярният вариант. Друго решение, наречено „пескосолт“, комбинира кварцов пясък и индустриална сол, а понякога вместо пясък се използва фин натрошен камък. Те са много ефективни при температури до -25 градуса по Целзий. Солта разтваря ледения слой, а пясъкът прави повърхността грапава, подобрявайки сцеплението с подметката на обувките. Пясъчно-солната смес обаче има няколко съществени недостатъка. Тротоарните плочи, изкуственият камък и тухлите постепенно ще се влошат, ако постоянно се поръсват с тази смес. Същото ще се случи и с градинските пътеки и близките растения – солта ще ги унищожи.

Важно е да се разбере, че тези съставки не са толкова ефективни поотделно, колкото заедно. Ако нямате друг избор за да предотвратите замръзване, опитайте се своевременно да отстраните рохкавата смес от сняг, кал и сол, за да избегнете повреда на обувките си. Урея може да се използва вместо сол – по-безопасна е, но има и други странични ефекти. Можете също така първо да излеете вряла вода върху леда, след това да го изстържете и едва след това да го поръсите с пясък.

Натрошен камък. От продуктите за премахване на лед, трошеният камък се счита за най-подходящ, но и най-скъп. Може да бъде направен от камък или мрамор и макар че това съединение не може да разтопи леда, то предотвратява подхлъзване, като увеличава грапавостта на замръзналата повърхност. Натрошеният камък е много издръжлив и може да се използва многократно - просто го пометете с метла в края на сезона и след това го разпръснете отново на следващата година. Освен това е устойчив на минусови температури - дори при силни студове, характеристиките му остават непроменени. Чакълът може да осигури подобен ефект.

Дървесна пепел и дървени стърготини. Всеки собственик на печка и камина може да си набави тази смес, въпреки че тя може да се закупи и от магазина. Пепелта действа по същия начин като пясъка и солта, макар че ефектът е по-малко забележим. Тази естествена съставка обаче не вреди на растенията, не разваля обувките в студено време и дори наторява почвата, което я прави популярен избор за градински парцели.

Пепелта може да се смеси с пясък, за да се подобри сцеплението и противоплъзгащите свойства. Някои собственици на жилища също добавят едри борови дървени стърготини и ги поръсват по стъпала, тротоари и пътеки. Тази смес няма да разтопи леда, но ще предотврати подхлъзване.

