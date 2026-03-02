След изблика му срещу Септември: ЦСКА глобява Ето'о, Христо Янев го забива на пейката

Ръководството на ЦСКА най-вероятно ще наложи глоба на Джеймс Ето'о след изблика му в двубоя със Септември София. Както е известно, камерунецът бе заменен в средата на второто полувреме на срещата, като при излизането си от игра той демонстративно съблече фланелката си, след което изрита няколко бутилки вода пред резервната скамейка. Халфът веднага бе скастрен от треньора Христо Янев и се наложи Мохамед Брахими да го успокоява.

Ето'о сяда на пейката за мача с Ботев Враца

Според колегите от „Тема спорт“ по всяка вероятност Джеймс Ето'о ще бъде глобен заради поведението си. Той ще бъде санкциониран според вътрешния правилник в ЦСКА. Освен това Христо Янев възнамерява да го остави на пейката за предстоящия мач с Ботев Враца. Двубоят между „червените“ и врачани от 24-ия кръг на Първа лига е насрочен за 4 март, сряда от 18:30 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Договорът на халфа с ЦСКА изтича

През този сезон Джеймс Ето'о има на сметката си общо 24 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях 25-годишният полузащитник е реализирал три попадения, а също така е направил и 7 асистенции. Камерунецът има договор с „армейците“ до края на кампанията като в момента двете страни водят преговори за неговото удължаване. На този етап обаче няма яснота дали бившият състезател на Ботев Пловдив ще преподпише със столичния гранд.

