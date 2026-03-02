Николай Младенов обяви дали Дубай ще гони туристите от хотелите

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) издаде официална директива към всички хотели: никакви гости да не бъдат изгонвани (no guests must be evicted)!

Такава успокоителна информация съобщи на официалния си профил във Фейсбук върховният представител за Газа Николай Младенов.

"Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET незабавно, и държавата се намесва", написа той.

Още: Призив към родителите: Деца под 16 г. да не гледат новините за Иран

Държавата поема всички разходи

По думите му това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA). "ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички!", коментира Младенов.

Той заяви, че вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване.

В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET, уточни той.

Още: Бъдещата власт в Иран: Вариантите според проф. Чуков и доц. Майер

"Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (Etihad, Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове", предупреди още дипломатът.

Информациите за изгонени туристи

По-рано Ассоциацията на туроператорите на Русия (АТОР) информира, че много руски туристи, които са блокирани в ОАЕ заради затворените летища и отменените полети, са изселвани от хотелите веднага след като им изтича платеният период на резервация, въпреки че те не могат да напуснат страната.

Част от хотелите в Дубай и Шарджа просто изселват туристите докато други повишават цените на нощувките, заяви Артур Мурадян, вицепрезидент на АТОР. "Редица хотели в Дубай просто изгонват туристите. Някои хотелиери дори са повишили цените за настаняване", каза той пред "Российская газета".

Според Мурадян, АТОР е изпратила искане до властите в Дубай с молба да улеснят настаняването на руски граждани, следвайки примера на други емирства. Например в Абу Даби и Рас ал-Хайма на туристите се възстановяват разходите за настаняване, посочва той.