Конфликтът в Иран може да облагодетелства Русия: Анализ на Мартин Табаков

Конфликтът в Иран може да има косвен ефект в полза на Москва. Ако цената на петрола стигне 100 долара за барел, това може да донесе около 5 млрд. долара допълнително на месец в бюджета на Русия. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия. И той, и експертът по Близкия изток Димитър Къцарков обърнаха внимание на отсъствието на активна подкрепа от Москва и Пекин.

"Русия и Китай няма да си сложат главата в торбата заради Иран", смята Табаков. Къцарков отбеляза, че въпреки дългогодишните връзки и икономически зависимости, "дългогодишната външна политика на Техеран, ориентирана към Китай като противотежест на Запада, не дава резултат на този етап".

Какво следва?

Според тях развитието на конфликта остава трудно предвидимо, а отражението му ще се усеща далеч извън Близкия изток - включително в Европа.

Според Табаков конфликтът по-скоро ще се проточи. "Предвид заявените цели - включително за смяна на режима, е по-вероятно да се разпилее напред във времето. Режим не се сменя само с удари от дистанция. Необходимо е да се предизвикат вътрешни процеси в самия Иран, които да подпомогнат подобно развитие", поясни той.

Къцарков отбеляза, че конфликтът вече се разширява. "Имаме включване на "Хизбула" с лимитирани удари, имаме израелски атаки в Бейрут срещу висшето командване на организацията. Много е важно дали и арабските държави ще се намесят, защото техните интереси бяха засегнати с удари по американски бази на тяхна територия", обясни той.

По думите му ситуацията е „в много интензивен етап“ и е рано да се прогнозира докъде може да се разрасне.