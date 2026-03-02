Президентът на Кипър след втората иранска атака: Не участваме във военни операции (ВИДЕА)

След втора атака на Иран срещу британска база в Кипър президентът на страната Никос Христодулидес заяви, че страната му не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. „Всички компетентни служби на републиката са в бойна готовност и пълна оперативна готовност“, заяви президентът в реч, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация и в "Ройтерс".

Междувременно той разговаря с Негово Величество краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа, като е изразил пълна солидарност пред лицето на безразборните атаки. "Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите регионални партньори, ангажирани с деескалацията и поддържането на сигурността и стабилността в нашия регион", пише президентът на Кипър в платформата Х.

Talked with HM the King of Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, expressing full solidarity in the face of indiscriminate attacks. We will continue engaging closely with our regional partners, committed to de-escalation and upholding security and stability in our region. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026

Атаката срещу военна база на Обединеното кралство

Информацията е, че удар с дрон е ударил базата на британските Кралски военновъздушни сили Акротири в Кипър през нощта, причинявайки ограничени щети и без жертви, съобщиха в понеделник президентът на острова и британското министерство на отбраната. Става въпрос за безпилотният летателен апарат тип „Шахед“.

Не стана ясно веднага откъде е бил изстрелян произведеният в Иран дрон.

Два източника, пожелали анонимност, съобщиха на Ройтерс, че британските бази са прихванали втори дрон. ОЩЕ: Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕА)*

Съветите на властите

Властите на базата посъветваха жителите близо до Акротири да се укрият до второ нареждане след „предполагаем удар от дрон“ и добавиха по-късно, че несъщественият персонал ще бъде разпръснат, докато другите британски съоръжения ще работят нормално.

Базата в Акротири

Въпреки че базите се считат за британска суверенна територия, самият Кипър е член на ЕС и понастоящем е ротационен председател на блока. Акротири, югозападно от обширния крайбрежен град Лимасол, е една от двете бази, които Великобритания е запазила в бившата колония след обявяването на независимостта през 1960 г. В допълнение към военните съоръжения, тя приютява семейства на военнослужещи.

Акротири, разположен на квадратен полуостров в южния край на Кипър, е бил използван в миналото за военни операции в Ирак, Сирия и Йемен.

Първата атака срещу британския военен обект е след ракетна атака от либийски бойци през 1986 г., инцидентът представлява забележима ескалация на конфликта. ОЩЕ: Втора атака на Иран срещу британска база в Кипър. Големите в Европа готови за война, Испания - против (ВИДЕО)