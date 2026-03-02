Пушил "друсан чай": Млад мъж почина в Бургас

26-годишен мъж е починал в бургаския квартал "Победа" след консумация на т.нар. "друсан чай". Той е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч вследствие на употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл, съобщи Нова телевизия.

Експертизи сочат, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства.

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията.