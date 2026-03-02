Църковен празник на 3 март: Какво трябва да сложите на прага на дома си, за да го предпазите от всяко зло

Утре, 3 март, е празникът на светите мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и какво задължително трябва да сложите на прага на дома си.

Църковен празник на 3 март

Светите мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск са били войници и сподвижници на свети великомъченик Теодор Тирон. Те са пострадали за християнската вяра през 308 г. по време на гоненията, организирани от римския император Максимиан Галерий.

По това време езическите власти активно се борили срещу християнството, принуждавайки вярващите да принасят жертви на идоли. Светиите Евтропий, Клеоник и Василиск останали верни на Христос дори след мъченическата смърт на своя наставник Теодор Тирон.

Светиите били затворени в град Амасия (сега в Турция). Управителят на града, Асклепий, заповядал да бъдат подложени на жестоки мъчения. Отначало те били бити и измъчвани, но светците понасяли страданията си с молитва. Те били разпнати на кръстове като Христос. Евтропий и Клеоник, молейки се, предали душите си на Бога, отказвайки да се отрекат от вярата си. Василиск бил оставен в затвора за известно време. По-късно бил изведен извън града и обезглавен. Според легендата по време на екзекуцията им се случили много чудеса. Някои от палачите приели християнството, а местата за екзекуция се изпълнили с благоуханието на благодатта.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 3 март

Студеният вятър означава продължително застудяване. Ако котката се свие на кълбо, ще е студено. Топлият ден вещае ранна пролет.

Избягвайте да подрязвате дървета – това може да навреди на реколтата, тъй като не е време за градинарство. Избягвайте да ходите на кръстопътища през нощта – вярвало се е, че на този ден там може да се срещнат зли духове. Избягвайте да клеветите, да спорите или да пожелавате зло – вярвало се е, че всичко, казано на този ден, може бързо да се сбъдне.

На този ден стопаните поръсват добитъка си със вода от църквата. Вярва се, че злите духове могат да причинят вреда на този ден, затова хората палели свещи, поръсвали прага със светена вода и поставяли клонка от трепетлика до него, за да прогонят злите духове от дома си.

