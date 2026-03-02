Приятелски огън: Американски F-15 падна в Кувейт (ВИДЕО)

Американски изтребител F-15 е бил свален от приятелски огън над Кувейт. Пилотът е катапултирал успешно. На кадрите се вижда как самолетът се спуска към земята, оставяйки след себе си гъст черен дим.

Иранската новинарска агенция Тасним предаде, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.

ОЩЕ: Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.