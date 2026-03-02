Лайфстайл:

02 март 2026, 9:28 часа 386 прочитания 0 коментара
Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като падна сериозно под психологическата граница от 1,18 към щатската валута. Основната причина е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А досега като цяло от началото на годината еврото се възползваше от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към нея.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1734 долара или под нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1805 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 2март, когато беше на ниво 1,1734 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,925 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 март 2025, когато слезе до 1,0409 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
