Основното деление на Библията е на Стар завет и Нов завет. Старият завет, Еврейска Библия, съдържа книгите, които са били свещени за юдаизма още преди появата на християнството. В него се разказва за сътворението на света, за Авраам, Исаак и Яков, за Моисей и Изхода от Египет, за Давид и Соломон и за пророците, които предупреждават и наставляват Израил.

Броят на книгите в Стария завет варира в зависимост от традицията. В еврейската Библия, позната като Танах, те са 24, но в християнската традиция се делят по различен начин и стават 39 в протестантския канон или повече в католическия и православния.

Тройната структура на Танах

В юдейската традиция Старият завет се нарича Танах – акроним, образуван от Тора (Закон), Невиим (Пророци) и Кетувим (Писания). Тората съдържа петте книги на Моисей, които стоят в основата на вярата и закона.

Новият завет – свидетелството за Христос

Той е съставен от 27 книги, приети от почти всички християнски традиции. Най-важни сред тях са четирите Евангелия – на Матей, Марк, Лука и Йоан. Следват Деянията на апостолите, посланията на апостол Павел и други апостоли и накрая – Книгата Откровение, известна със своите апокалиптични образи и пророчества. Новият завет дава завършеност на цялата Библия, като представя новия завет между Бога и човечеството чрез Христос.

Различия между каноните

Една от причините въпросът „от колко части се състои Библията“ да няма еднозначен отговор е разнообразието от канони. Католическата църква включва в Стария завет книги, наричани девтероканонични, които не са приети от еврейската и протестантската традиция.

Това са книги като Макавеи, Товит, Юдит, Премъдрост Соломонова и други. Православната църква също приема тези книги, а понякога и още допълнителни текстове. Така общият брой на книгите в католическата Библия е 73, а в православната може да достигне до 76, докато протестантската съдържа 66.

Жанровото разнообразие в Библията

Друго измерение на разделението на Библията е свързано не толкова с броя на книгите, а с техния жанр. В нея откриваме исторически хроники, поетични произведения, философски размишления, закони, пророчества и апокалиптични текстове. Това я прави уникална колекция, в която различните части изпълняват различни функции. Псалмите например са молитвени и поетични, докато Левит е предимно законодателен.

Пророческите книги изобилстват с метафори и образи, а Евангелията имат характер на свидетелски разкази. Това многообразие също обуславя различните деления и подходи към разбирането на Библията.

Историческият процес на формиране

Библията не е написана наведнъж и нейните части са възниквали в продължение на повече от хиляда години. Старозаветните книги са събирани постепенно, като първоначално са се предавали устно, а по-късно са били записвани. Новият завет пък е оформен през първите векове на християнството, когато църковните събори са уточнили кои текстове са вдъхновени и достоверни. Това обяснява защо в различни общности съществуват различия – канонът е резултат на дълъг исторически процес, в който отделните части са се обединявали в едно цяло.

Библията като две книги в една

От практическа гледна точка можем да кажем, че Библията се състои от две основни части – Стар завет и Нов завет. Това е делението, което най-често се използва в богословието, в проповедите и в самото четене на текста.

Въпреки че вътре в тези части има допълнителни подразделения, за повечето вярващи именно това двучастно разделение е най-ясно и значимо. То подчертава разликата между подготовката и очакването на Спасителя в Стария завет и изпълнението на това обещание в Новия завет.

Библията в различните езици и култури

Още едно измерение на въпроса е свързано с преводите и разпространението на Библията. В различните езици структурата на книгата се възприема по различен начин. Например славянските преводи често следват православния канон, докато западните – католическия или протестантския.

Така едни и същи текстове могат да изглеждат различно в зависимост от културната и религиозната среда. Това още веднъж показва, че въпросът от колко части се състои Библията е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед.

Библията е сложна и многопластова книга, съставена от десетки отделни произведения. Най-общо можем да кажем, че тя се състои от две големи части – Стар завет и Нов завет. Вътре в тях обаче има различни подразделения и варианти в зависимост от традицията – еврейска, католическа, православна или протестантска. Това богатство на структури и канони прави Библията уникален сборник, който носи послание, надхвърлящо времето и културите.