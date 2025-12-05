Унгария блокира план Б за пари от Европа за Украйна

Унгария официално отхвърли опцията Европа да емитира облигации за 90 млрд. евро и така да помогне на Украйна, ако не успее да ѝ прехвърли 165 млрд. евро замразени руски активи – 115 млрд. за оръжия и 50 млрд. за украинския държавен бюджет, с което да се крепи украинската икономика и социална система. Планът със 165-те милиарда е опция номер едно, докато еврооблигациите – втората опция.

Още: За какво да се ползват руските замразени активи: Борисов ще направи предложение до ЕНП (ВИДЕО)

Против план А е Белгия, която държи огромната част от руските активи. Основните страхове на белгийците са два. Първо, ако се съгласят, възможно е при следващото гласуване за удължаване на санкциите срещу Русия някой като Унгария да наложи вето и ограниченията да паднат. Това значи, че моментално руснаците ще могат да изтеглят активите си, тъй като няма да има правен режим, който да ги спре. А преразглеждането е на всеки шест месеца, т.е. следващото е съвсем близо. Второ, ако Белгия предаде активите, Русия може впоследствие да я осъди на международен арбитраж – затова Брюксел иска страните-членки на ЕС да гарантират солидарно изплащане на обезщетение за руснаците, ако такова бъде присъдено.

Според Politico, опцията да има еврооблигации, гарантирани със средства от седемгодишната бюджетна рамка на ЕС, е отхвърлена от Будапеща – никаква изненада, правителството на Виктор Орбан вече публично се закани да спира всякакво финансиране за Украйна. Ветото идва часове преди срещата между германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер, на която да бъде обсъден план А. Мерц коментира, че на вечерята между двамата ще опита да убеди белгийския си колега, че предложеният от Германия път с руските активи в полза на Украйна е правилен. Германия предлага предпазен механизъм за 25% от средствата, за да убеди Белгия да изпрати замразените милиарди на Украйна, но Де Вевер иска по-широка гаранция от целия ЕС, че Белгия ще бъде застрахована за пълната сума.

Ако ЕС не помогне с нов заем на Украйна, до април 2026 година Украйна може да остане без средства. А на 18 декември предстои напрегнат Европейски съвет.

Още: Докато Белгия блокира ЕС, Лондон е готов да прати замразени руски активи на Украйна