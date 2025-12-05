Идея: Г-7 и ЕС обмислят пълна забрана за морския износ на руски петрол

Страните от Г-7 и Европейският съюз водят преговори за замяна на ценовия таван върху руския износ на петрол с пълна забрана за транспортиране на горива по вода от страна на Москва. Така те се опитват да намалят приходите от петрол, които спомагат за финансирането на войната на Русия в Украйна, съобщиха пред Ройтерс шест източника, запознати с въпроса.

Русия изнася над една трета от петрола си с танкери – предимно за Индия и Китай – като използва западни транспортни услуги. Забраната ще сложи край на тази търговия, която се осъществява предимно чрез флотовете на морските държави от ЕС, включително Гърция, Кипър и Малта.

Останалите две трети от изнасяния руски петрол се транспортират с флот от стотици танкери, които оперират извън западния контрол и морските стандарти, известни като „тъмния“ или „сенчест“ флот. Русия ще трябва да разшири този флот, ако Г-7 и ЕС наложат забрана на морските услуги.

Забраната като част от нов пакет санкции

Забраната може да бъде част от следващия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, планиран за началото на 2026 г., съобщиха три от шестте източника на Reuters. 27-те държави членки на ЕС биха искали да одобрят забраната заедно с по-широко споразумение на Г7, преди да предложат забраната в пакета, заявиха двама от шестте източника. Източниците отказаха да бъдат назовани поради деликатността на въпроса.

Британски и американски официални лица прокарват идеята на техническите срещи на Г-7, посочват източниците. Всяко окончателно решение на САЩ ще зависи от тактиката на натиск, която администрацията на президента Доналд Тръмп ще избере в рамките на продължаващите мирни преговори, в които посредничи между Украйна и Русия, посочват четири източника.

Макар че Г-7 и ЕС почти напълно са преустановили вноса на руски петрол от 2022 г. насам, новата мярка ще бъде най-близката до пълна забрана на търговията с руски суров петрол и гориво не само на ниво внос, но и на ниво транспорт и морски услуги. Държавният департамент на САЩ, Белият дом, министерството на транспорта на Кипър, Европейската комисия, британското външно министерство и канадското външно министерство не отговориха веднага на исканията за коментар. Гръцките правителствени служители не бяха на разположение за коментар.

Г-7 наложиха таван на цените на руския петрол през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна, в опит да ограничи приходите на Кремъл, като същевременно позволи на трети страни да купуват руски петрол, използвайки западни услуги – но само ако купувачите плащат на Русия по-малко от тавана на цените. За да избегне тавана, Русия пренасочи голяма част от петрола си към Азия със свои кораби, много от които оттогава са санкционирани от Запада. Тези кораби са стари, собствеността им е неясна и плават без западни застраховки.

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън твърдеше, че ако Русия харчи повече пари за танкери, ще има по-малко пари за водене на война в Украйна. Администрацията на Тръмп обаче е по-скептична по отношение на ценовия таван и отказа да подкрепи Великобритания, ЕС и Канада, когато те се споразумяха да понижат тавана за суровия петрол от 60 долара за барел на 47,6 долара за барел през септември 2025 г.

Според анализ на независимия Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух, базиран във Финландия, през октомври Русия е изнесла 44% от петрола си с танкери от санкционираната „сенчеста флота“. Около 18% от петрола е транспортиран с танкери от несанкционираната „сенчеста флота“, докато танкери, свързани с държавите от Г-7, ЕС и Австралия, са транспортирали 38% от руския петрол. Общата флота, работеща с санкциониран петрол от Русия, Иран и Венецуела, обхваща 1423 танкера, от които 921 са обект на санкции от САЩ, Обединеното кралство или ЕС, според компанията, специализирана в морски данни Lloyd’s List Intelligence.

