Лош татко: Съдят Чарли Шийн за 15 млн. долара

Бившата съпруга на Чарли Шийн, Брук Мюлер, е подала иск към холивудската звезда за сумата от 15 милиона щатски долара, натрупана от неплатени детски издръжки, съобщава порталът TMZ, позовавайки се на съдебни документи. Актьорът от „Двама мъже и половина“ и Брук са били женени между 2008 и 2011 г. и имат 16-годишни близнаци - Боб и Макс.

Защо точно го съди бившата му жена

Мюлер е уведомила съдия от окръг Лос Анджелис, че желае Шийн да изплати сумата възможно най-скоро – в рамките на 30 дни. В документите, подадени в четвъртък и получени от TMZ, тя твърди, че актьорът ѝ дължи 8 967 600 щатски долара за издръжка на децата, плюс още 6 418 643 щатски долара натрупани лихви.

Брук Мюлер обяснява, че през април 2010 г. съдът е наредил на Чарли да ѝ плаща по 55 000 долара месечно за издръжка на двете им деца. До юли 2011 г. плащанията са били редовни, но след това „Чичо Чарли“ започнал да прави частични плащания или да не плаща изобщо. Затова тя настоява съдът да го задължи да изплати дължимото, както и 25 000 долара за адвокатски хонорари и разходи.

Брук наскоро разказа и за личните си трудности, включително борбата с наркотична зависимост. През март тя сподели пред сп. „Пийпъл“, че ситуацията е „несправедлива“ за децата й, които разбират, че „мама един ден отново може да има рецидив“.

Децата на Чарли Шийн

Шийн има общо пет деца от няколко брака и връзки. Дъщеря му Касандра Естевес е от връзката му с Пола Профит през 1980-те години. От септември 1995 до ноември 1996 г. Шийн е бил женен за Дона Пийл.

На 2 юни 2002 г. той се жени за актрисата Денис Ричардс, с която имат две дъщери – Сам Катрин Естевес и Лола Айрин Естевес. Двойката се разделя през 2005 г., когато Ричардс е бременна в шестия месец, и се развежда през 2006 г.

На 30 май 2008 г. Шийн се жени за Брук Мюлер, а на 4 март 2009 г. се раждат близнаците Боб и Макс. Развеждат се през 2011 г.

Източник: БТА