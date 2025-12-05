Заради силно морско вълнение: Спират спасителната операция на танкера „Кайрос“ край Ахтопол

Силно вълнение от 4 бала възпрепятства спасителните действия на танкера „Кайрос“, боксиран край бреговете на Ахтопол. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. Катер на „Гранична полиция“ и два влекача са в готовност да се отправят към него. Танкерът, един от двата атакувани от дронове в Черно море преди дни, не превозва петрол.

Няма данни за екологични последствия и опасност за живота и здравето на жителите, съобщиха от Областния кризисен щаб в Бургас. Контрол на кораба и в момента се извършва по суша, въздух и вода. По информация на bTV, „Кайрос“ е буксиран от турски влекач до българска акватория. 10-членният екипаж ще остане на кораба при мерки за сигурност до светлата част на денонощието.

Според експерти по морското дело спасителна операция при лошите метеорологични условия би била рискова. Корабът от Гамбия е неуправляем. Той е пуснал котва на половин морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Правят се опити да бъде спусната втора котва. Липсата на електричество може да забави значително процеса по стабилизиране на плавателния съд.

