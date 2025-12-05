Украйна атакува завод в окупираната Луганска област (ВИДЕО)

Украйна атакува окупирания от Русия Алчевск в Луганска област. Според информация в социалните мрежи вероятно обект на нападението е станал Алчевският металургичен комбинат (АМК).
Местните канали съобщават за атака с безпилотни летателни апарати над града и публикуват видео. На едно от тях глас зад кадър казва, че вероятно дроновете са ударили кислородния цех на завода. Чува се и мощен взрив
Local "correspondent" from Alchevsk reports strikes hitting the city. https://t.co/r0M8GcTzg7 pic.twitter.com/ZxYv3M9D9R— WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025
Към момента окупационните власти на така наречената „Луганска народна република“ не са коментирали атаката.
Ukrainian drone attack reported in occupied Alchevsk, Luhansk region. pic.twitter.com/0Lko6UU7R7— WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025
