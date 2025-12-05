Спорт:

Украйна атакува завод в окупираната Луганска област (ВИДЕО)

05 декември 2025, 23:07 часа 246 прочитания 0 коментара
Украйна атакува завод в окупираната Луганска област (ВИДЕО)

Украйна атакува окупирания от Русия Алчевск в Луганска област. Според информация в социалните мрежи вероятно обект на нападението е станал Алчевският металургичен комбинат (АМК).

Местните канали съобщават за атака с безпилотни летателни апарати над града и публикуват видео. На едно от тях глас зад кадър казва, че вероятно дроновете са ударили кислородния цех на завода. Чува се и мощен взрив

Към момента окупационните власти на така наречената „Луганска народна република“ не са коментирали атаката.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна Луганска област украински дрон украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес