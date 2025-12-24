От Венецуела до Украйна: 7 странни коледни традиции по света

Това е онова време от годината, когато във въздуха се носи хлад, а в сърцата на хората топлина. Коледа е точно зад ъгъла и хората са в радостно настроение да прекарат качествено време с любимите си хора. През това време християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, което също символизира надежда и доброта. Хора от цял ​​свят, принадлежащи към различни вероизповедания, също се събират със семействата и приятелите си, ядат, празнуват и се веселят. Освен това има и много странни, но прекрасни коледни традиции, които се спазват в различни страни и те обединяват семейства и хора. Ето някои от тях:

Норвегия

В Норвегия хората крият метлите си в навечерието на Коледа, преди да заспят. Защо? Защото норвежците вярват, че на този ден много зли духове и вещици (които яздят на метли) често се разхождат наоколо. И затова те крият метлите си за фестивала.

Венецуела

Християните по целия свят ходят на църква за литургия на Коледа. По подобен начин венецуелците посещават местната църква седмица преди фестивала за Миса де Агиналдо (ранна сутрешна литургия). В столицата на Венецуела Каракас обаче хората пътуват до църквата с ролкови кънки. Традицията е толкова широко разпространена, че пътищата в Каракас са затворени за известно време по Коледа, за да могат богомолците да пътуват безопасно.

Каталония, Испания

В Каталуния, Испания, хората следват странна коледна традиция с „изхождащото дърво“. Шокиращо, нали? Според тази каталунска традиция местните създават герой от дърво и го хранят с плодове, сладкиши и ядки в продължение на две седмици, водещи до Коледа. Вечерта на Коледа е семейна традиция хората да се събират и да удрят дървото с пръчки, докато пеят традиционна песен. Това се прави, докато героят от дървото не изсипе всички лакомства. Макар че може да звучи странно, тази забавна традиция обединява семействата

Швеция

Всяка година с началото на Адвент, градове в цяла Швеция посрещат празничния сезон, като изграждат традиционни коледни кози, като най-известната от тях гордо се извисява в град Йевле. Изработена изцяло от слама, тази емблематична структура често се извисява до впечатляващите 12 метра, привличайки посетители от цял ​​свят.

Но от 1966 г. насам коледната коза в Йевле е била повредена или напълно унищожена близо 36 пъти, превръщайки оцеляването ѝ всяка година в собствена коледна традиция.

Тази уникална традиция се основава на историята, че фигура на коза с размерите на човек е придружавала Свети Николай на Коледа през 11 век.

Румъния

В Румъния се разказва, че мъжете често са облечени като кози, наречени капра, на Бъдни вечер, като част от тяхната традиция. Капрата носи традиционни, ярко оцветени дрехи, допълнени с резбована дървена маска на коза и овча кожа, преметната през гърба. Придружени от певци, те се движат по улиците, вдъхвайки живот на празничния ритуал.

Украйна

В Украйна една странна, но завладяваща коледна традиция включва украсяването на коледната елха с паяжини. Вкоренена във фолклора, тази традиция произлиза от история за бедно семейство, чиято мрежа се е превърнала в сребърни нишки за една нощ в навечерието на Коледа. И така, украинците дори днес окачват блестящи орнаменти от паяжини, наречени „павучки“, на елхите си. Интересно е да се отбележи, че докато паяците може да изглеждат нещастни в други култури, в Украйна те символизират късмет, просперитет и защита.