Безводието в столицата на Кипър се задълбочава

Домакинствата в кипърската столица Никозия може да се сблъскат с пресъхване на крановете си, тъй като градът е изправен пред потенциални прекъсвания на водоснабдяването, предупреди в четвъртък Водната администрация на Никозия (EOA) в отговор на предложеното 10% намаление на водоснабдяването от правителствени водни проекти, пише гръцкото издание Kathimerini. Длъжностни лица заявиха, че съкращенията, за разлика от други области на Кипър, ще засегнат пряко жителите, които нямат алтернативни източници като язовири или сондажи.

Риск от течове

„Градската мрежа е чиста: 10% намаление на водоснабдяването на резервоарите налага редуващо се водоснабдяване, по същество вода през ден“, заяви EOA. „Цели участъци от мрежата ще бъдат спрени, което ще натовари тръбите и ще създаде риск от течове, когато нормалното водоснабдяване се възобнови.“

Превантивна мярка

Отделът за развитие на водите определи намалението като превантивно, предназначено да ограничи свръхконсумацията. Според него жителите, които намалят ежедневното потребление на вода с около 10%, ще усетят слабо въздействие върху ежедневието си.

Въпреки това, EOA постави под въпрос това предположение, отбелязвайки, че по време на предишните съкращения от 2008 до 2010 г. потреблението на домакинствата е останало до голяма степен непроменено. Много домове са имали резервоари, способни да съхраняват достатъчни количества вода, докато някои жители на кипърската столица дори са инсталирали по-големи резервоари. ОЩЕ: Солена вода тече от чешмите на гръцки остров