На върха на славата: Знаменитостите, които пробиха с талант, не с образование

В свят, в който често се смята, че висшето образование е ключ към успеха, има невероятни примери на знаменитости, които доказват точно обратното. Множество актьори, музиканти и публични личности избраха да следват таланта си — а не традиционния път през университет — и въпреки това станаха глобални икони.

За много актьори кариерата започва далеч преди да е дошло време за дипломи. Някои започват обучение, но го прекъсват, за да се посветят на актьорството, докато други никога не са се записвали в университет.

Талантът не се учи

Хали Бери – Започва колеж, но се отказва, за да стане модел. Решението ѝ се оказва успешно: Бери скоро се превръща в холивудска звезда и става първата чернокожа жена, спечелила "Оскар" за най-добра актриса за ролята си във филма "Monster’s Ball".

Тимъти Шаламе – Следва в Колумбийският университет, а след това и в Ню Йорк, но прекъсва, за да се посвети изцяло на актьорска кариера, която го превръща в един от най-обсъжданите млади актьори днес. Световна слава и номинация за "Оскар" получава с пробива си в "Call Me by Your Name", а тази година бе отличен с наградата за най-добър актьор за ролята си на Марти Маузър в спортната комедийно-драматична лента "Върховният Марти" по време на "Critics Choice Awards 2026".

Мат Деймън – Мат Деймън учи в Харвардския университет, но не се дипломира. Той добива широка популярност с работата си по филма "Добрият Уил Хънтинг" , за който получава "Оскар" за оригинален сценарий, написан съвместно с Бен Афлек. Деймън е номиниран за "Оскар" и за актьорската си игра във филмите "Марсианецът" и "Invictus".

Леонардо ди Каприо е само на 14 години, когато подписва с агент. Той завършва гимназия с помощта на частен преподавател и никога не посещава колеж. Актьорът от най-висока класа участва в хитови филми като "Титаник", "Великият Гетсби", "Вълкът от Уолстрийт" и "Завръщането" — последният му носи първия "Оскар" след многобройни номинации. Той участва и в главната роля във филма "Битка след битка", който чупи рекорд след рекорд.

Даниъл Радклиф, който стана известен с "Хари Потър" и Ема Стоун, която направи исторически рекорд на тазгодишните номинации за "Оскар" - Никога не посещавали университет, като Стоун дори се премества със семейството си в Лос Анджелис, за да следва актьорската си кариера.

Сред другите имена са Том Ханкс, Ан Хатауей, Клинт Истууд, Анна Пакуин, Арел Уинтър и Бен Плат, все актьори, които избират сцената или снимачната площадка пред класните стаи.

Някои от най-големите музикални икони също никога не минават през университет:

Бионсе оставя училище, за да се съсредоточи върху групата "Destiny’s Child" и по-късно става глобална поп легенда.

Риана напуска училище на 16, за да подпише договор с Def Jam Records и се превръща в мултимилионна звезда с музика, модни линии и козметична империя.

Джей-Зи, Бритни Спиърс и Кейти Пери също са сред знаменитостите, които никога не завършват висше образование, но успяват в шоубизнеса и извън него.

Източници: "Backstage", "Oprah Daily"