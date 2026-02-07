Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

Всички украински атомни електроцентрали са намалили производството на ток след днешния руски масиран комбиниран обстрел с ракети и дронове. Причината - цели са станали ел. подстанции, които са определящи за работата на АЕЦ.

Руски цели са били подстанции в общо осем украински области, става ясно от съобщение на "Укренерго" в официалния им канал в Телеграм. "В резултат на ракетни удари по ключови високоволтови подстанции, които са връзка с ядрените енергоблокове, всички атомни електроцентрали на контролираната територия бяха принудени да намалят натоварването си", гласи ключовата част от съобщението.

В някои региони ще продължат да се прилагат аварийни прекъсвания на електрозахранването, докато ситуацията в енергийната система се стабилизира, предупреди "Укренерго".

МААЕ съобщи за прекъсване на електропреносната мрежа, свързваща Украйна със съседни страни. Това предизвика каскада от прекъсвания на тока в Украйна. "В резултат на това енергоблок на една от атомните електроцентрали се изключи от мрежата поради колебания в напрежението - изключването стана автоматично. Енергоблоковете на други атомни електроцентрали бяха принудени да намалят производството си. В Чернобилската атомна електроцентрала външното захранване беше напълно прекъснато и за около час централата използваше аварийни дизелови генератори", гласи информацията от МААЕ.

Заради руския обстрел, ТЕЦ "Бурщин" в Ивано-Франковска област също спря напълно работа. Централата е претърпяла критични щети. В Бурщин - град с около 15 000 души население, няма парно и топла вода, съобщава местният кмет в Телеграм. Ивано-Франковска област е пресечната точка на електропроводи, свързващи Украйна с Унгария, Румъния и Словакия.

Burshtyn Thermal Power Plant is not operating after a major air attack, leaving the city without heating and water. Authorities said Burshtyn in the Ivano Frankivsk region suffered the largest air strike since the start of Russia’s full scale invasion. #Ukraine pic.twitter.com/eVYLsPLZb7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Украинският отговор

"Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха нашия регион, използвайки далекобойни ракети "Нептун" и реактивни системи за залпов огън HIMARS. Атаката прекъсна електрозахранването в седем общини. Специални и аварийни екипи работят за възстановяване на електрозахранването" - това написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.

Междувременно, и привечер Белгород стана цел на украински обстрел. И отново куп квартали на града са без ток, съобщава местното издание "Пепел". Губернаторът на областта Вячеслав Гладков написа в канала си в Телеграм, че става въпрос за ракетна атака, като каза към 20:06, че въздушната тревога вече е отменена.

Another set of explosions are reported in Belgorod, with parts of the city in darkness due to power outages. pic.twitter.com/4rhoI4GlvI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

